Конфликт в челябинском кафе закончился женской дракой и стрельбой из карабина

Владельца карабина силовики задержали на базе отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночном кафе Миасса (Челябинская область) конфликт двух женщин закончился стрельбой. Ранения получили посетители заведения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГК МВД по региону.

«Две женщины в ночном кафе Миасса начали выяснять отношения. Затем они вышли из развлекательного заведения, чтобы продолжить конфликт. За одну из женщин вступился 45-летний мужчина и достал из внедорожника карабин „Сайга“», — рассказали в пресс-службе областного главка.

Пытаясь разнять дам, мужчина произвел выстрелы в землю. В результате двое посетителей кафе, 1995 и 2000 годов рождения получили огнестрельные ранения. Пули рикошетом попали старшему в грудь, другому — в ногу.

Стрелявший поспешил уехать с места ЧП. Пострадавших молодых людей доставили в больницу. На розыск скрывшегося автомобиля оперативно ориентировали экипажи ГИБДД. Оперативники опросили свидетелей. Содействие сотрудникам полиции оказывали коллеги из УФСБ.

Скрывшихся с места происшествия мужчину с карабином и его приятеля сотрудники правопорядка задержали на одной из баз отдыха. Задержанными оказались 39-летний местный житель, владелец джипа, и 45-летний собственник «Сайги», приехавший из Нового Уренгоя.

Оружие было изъято, установлено, что у владельца оно находится легально. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).