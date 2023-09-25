Bloomberg допустил, что у России появится новый друг в центре Европы

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо может снова баллотироваться на пост

25 сентября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Роберт Фицо выступает против членства Украины в НАТО, а также пообещал прекратить военную помощь ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Роберт Фицо может снова податься на выборы в Словакии и вернуться на свой пост. Он уже пообещал прекратить военную помощь Украине, а также выступает против членства в НАТО. Об этом пишет издание Bloomberg. «В стране с населением 5,4 миллиона человек, которая является самой пророссийской в регионе, он пообещал прекратить военную помощь Украине, назвал президента Словакии „американским агентом“ и выступает против членства в НАТО своего разоренного войной соседа», — говорится в материале издания . Кроме того, возвращение Фицо может усилить влияние Орбана, выступающего против поставок оружия и санкций. Роберт Фицо заявил, что европейским странам уже нужно думать, как помочь в достижении компромисса между Москвой и Киевом. А новые поставки оружия не помогут Киеву, передает «Национальная служба новостей».

Бывший премьер-министр Роберт Фицо может снова податься на выборы в Словакии и вернуться на свой пост. Он уже пообещал прекратить военную помощь Украине, а также выступает против членства в НАТО. Об этом пишет издание Bloomberg. «В стране с населением 5,4 миллиона человек, которая является самой пророссийской в регионе, он пообещал прекратить военную помощь Украине, назвал президента Словакии „американским агентом“ и выступает против членства в НАТО своего разоренного войной соседа», — говорится в материале издания. Кроме того, возвращение Фицо может усилить влияние Орбана, выступающего против поставок оружия и санкций. Роберт Фицо заявил, что европейским странам уже нужно думать, как помочь в достижении компромисса между Москвой и Киевом. А новые поставки оружия не помогут Киеву, передает «Национальная служба новостей».