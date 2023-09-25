Bloomberg допустил, что у России появится новый друг в центре Европы

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо может снова баллотироваться на пост
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лошкин Обертас встреча с партактивом Еманжелинск Увелка Южноуральск. Челябинск., урал, россия, глобус
Роберт Фицо выступает против членства Украины в НАТО, а также пообещал прекратить военную помощь ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Роберт Фицо может снова податься на выборы в Словакии и вернуться на свой пост. Он уже пообещал прекратить военную помощь Украине, а также выступает против членства в НАТО. Об этом пишет издание Bloomberg.

«В стране с населением 5,4 миллиона человек, которая является самой пророссийской в регионе, он пообещал прекратить военную помощь Украине, назвал президента Словакии „американским агентом“ и выступает против членства в НАТО своего разоренного войной соседа», — говорится в материале издания. Кроме того, возвращение Фицо может усилить влияние Орбана, выступающего против поставок оружия и санкций.

Роберт Фицо заявил, что европейским странам уже нужно думать, как помочь в достижении компромисса между Москвой и Киевом. А новые поставки оружия не помогут Киеву, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший премьер-министр Роберт Фицо может снова податься на выборы в Словакии и вернуться на свой пост. Он уже пообещал прекратить военную помощь Украине, а также выступает против членства в НАТО. Об этом пишет издание Bloomberg. «В стране с населением 5,4 миллиона человек, которая является самой пророссийской в регионе, он пообещал прекратить военную помощь Украине, назвал президента Словакии „американским агентом“ и выступает против членства в НАТО своего разоренного войной соседа», — говорится в материале издания. Кроме того, возвращение Фицо может усилить влияние Орбана, выступающего против поставок оружия и санкций. Роберт Фицо заявил, что европейским странам уже нужно думать, как помочь в достижении компромисса между Москвой и Киевом. А новые поставки оружия не помогут Киеву, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...