Захарова: Зеленский назначил сатанистку помогать украинским детям

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По мнению Захаровой, Зеленский выбрал «достойного» человека, чтобы помогать украинским детям Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственной за помощь детям сатанистку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Зеленский выбрал 76-летнюю сербскую художницу Марину Абрамович «амбассадором Украины» (то есть ответственной за имидж страны), а также возложил на нее обязанности по помощи украинским детям. «Что характерно, Абрамович, по просвещенному мнению западных же СМИ, — сатанистка. Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины — физическая боль», — прокомментировала выбор Зеленского Захарова в своем telegram-канале. По словам официального представителя МИД РФ, Владимир Зеленский «выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния».

Как отмечает телеканал 360, Абрамович, известная художник-аукционист, имеет неоднозначную репутацию и склонность к провокациям. Обычно на должность «амбассадора» знаменитостей нанимают бренды, чтобы за вознаграждение представить компанию в самом выгодном свете.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственной за помощь детям сатанистку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский выбрал 76-летнюю сербскую художницу Марину Абрамович «амбассадором Украины» (то есть ответственной за имидж страны), а также возложил на нее обязанности по помощи украинским детям. «Что характерно, Абрамович, по просвещенному мнению западных же СМИ, — сатанистка. Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины — физическая боль», — прокомментировала выбор Зеленского Захарова в своем telegram-канале. По словам официального представителя МИД РФ, Владимир Зеленский «выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния». Как отмечает телеканал 360, Абрамович, известная художник-аукционист, имеет неоднозначную репутацию и склонность к провокациям. Обычно на должность «амбассадора» знаменитостей нанимают бренды, чтобы за вознаграждение представить компанию в самом выгодном свете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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