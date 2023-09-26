Захарова: Зеленский назначил сатанистку помогать украинским детям

26 сентября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

По мнению Захаровой, Зеленский выбрал «достойного» человека, чтобы помогать украинским детям Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственной за помощь детям сатанистку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский выбрал 76-летнюю сербскую художницу Марину Абрамович «амбассадором Украины» (то есть ответственной за имидж страны), а также возложил на нее обязанности по помощи украинским детям. «Что характерно, Абрамович, по просвещенному мнению западных же СМИ, — сатанистка. Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины — физическая боль», — прокомментировала выбор Зеленского Захарова в своем telegram-канале. По словам официального представителя МИД РФ, Владимир Зеленский «выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния». Как отмечает телеканал 360, Абрамович, известная художник-аукционист, имеет неоднозначную репутацию и склонность к провокациям. Обычно на должность «амбассадора» знаменитостей нанимают бренды, чтобы за вознаграждение представить компанию в самом выгодном свете.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственной за помощь детям сатанистку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский выбрал 76-летнюю сербскую художницу Марину Абрамович «амбассадором Украины» (то есть ответственной за имидж страны), а также возложил на нее обязанности по помощи украинским детям. «Что характерно, Абрамович, по просвещенному мнению западных же СМИ, — сатанистка. Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины — физическая боль», — прокомментировала выбор Зеленского Захарова в своем telegram-канале. По словам официального представителя МИД РФ, Владимир Зеленский «выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния». Как отмечает телеканал 360, Абрамович, известная художник-аукционист, имеет неоднозначную репутацию и склонность к провокациям. Обычно на должность «амбассадора» знаменитостей нанимают бренды, чтобы за вознаграждение представить компанию в самом выгодном свете.