Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержан по коррупционному делу

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Начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержала полиция Фото:

Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что уголовное дело находится в производстве главного следственного управления СК России. Источник добавил, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года, однако, в чем именно обвиняется Волынкин, он не уточнил.

Олег Волынкин служит в системе МЧС России с 1994 года. С 20 января 2020 года он стал временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. С 3 марта 2020 года по настоящее время — является начальником Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС. «Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что уголовное дело находится в производстве главного следственного управления СК России. Источник добавил, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года, однако, в чем именно обвиняется Волынкин, он не уточнил. Олег Волынкин служит в системе МЧС России с 1994 года. С 20 января 2020 года он стал временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. С 3 марта 2020 года по настоящее время — является начальником Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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