Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержан по коррупционному делу

Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.
«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что уголовное дело находится в производстве главного следственного управления СК России. Источник добавил, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года, однако, в чем именно обвиняется Волынкин, он не уточнил.
Олег Волынкин служит в системе МЧС России с 1994 года. С 20 января 2020 года он стал временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. С 3 марта 2020 года по настоящее время — является начальником Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.