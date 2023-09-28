28 сентября 2023

Полпред Якушев и губернатор Текслер вручили награды челябинским оборонщикам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на предприятия АО «Конар». Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев (справа) отметил высокое качество продукции оборонных предприятий Челябинской области Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер вручили награды Минпромторга России сотрудникам челябинских оборонных предприятий. Об этом URA.RU сообщили 29 сентября в пресс-службы правительства региона.

«Победа по-прежнему куется в тылу, поэтому сбавлять темп нельзя. Так же, как и нельзя допустить снижения качества продукции. В текущей ситуации это жизненно важно для нашей страны», — подчеркнул Якушев.

За вклад в развитие ОПК и многолетний добросовестный труд почетными грамотами Минпромторга РФ награждены 13 сотрудников предприятий Челябинской области. Среди них работники заводов «СПК «Турбина», «Сигнал», «Прибор», «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и других предприятий.

Полпред Якушев вручил награды Минпромторга 13 сотрудникам челябинских заводов
Полпред Якушев вручил награды Минпромторга 13 сотрудникам челябинских заводов
Фото:
Почетную грамоту Минпромторга из рук полпреда получил слесарь механосборочных цехов «СПК «Турбина» Алексей Шилков
Почетную грамоту Минпромторга из рук полпреда получил слесарь механосборочных цехов «СПК «Турбина» Алексей Шилков
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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер вручили награды Минпромторга России сотрудникам челябинских оборонных предприятий. Об этом URA.RU сообщили 29 сентября в пресс-службы правительства региона. «Победа по-прежнему куется в тылу, поэтому сбавлять темп нельзя. Так же, как и нельзя допустить снижения качества продукции. В текущей ситуации это жизненно важно для нашей страны», — подчеркнул Якушев. За вклад в развитие ОПК и многолетний добросовестный труд почетными грамотами Минпромторга РФ награждены 13 сотрудников предприятий Челябинской области. Среди них работники заводов «СПК «Турбина», «Сигнал», «Прибор», «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и других предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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