Полпред Якушев и губернатор Текслер вручили награды челябинским оборонщикам. Фото

29 сентября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев (справа) отметил высокое качество продукции оборонных предприятий Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер вручили награды Минпромторга России сотрудникам челябинских оборонных предприятий. Об этом URA.RU сообщили 29 сентября в пресс-службы правительства региона. «Победа по-прежнему куется в тылу, поэтому сбавлять темп нельзя. Так же, как и нельзя допустить снижения качества продукции. В текущей ситуации это жизненно важно для нашей страны», — подчеркнул Якушев. За вклад в развитие ОПК и многолетний добросовестный труд почетными грамотами Минпромторга РФ награждены 13 сотрудников предприятий Челябинской области. Среди них работники заводов «СПК «Турбина», «Сигнал», «Прибор», «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и других предприятий. Полпред Якушев вручил награды Минпромторга 13 сотрудникам челябинских заводов Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Почетную грамоту Минпромторга из рук полпреда получил слесарь механосборочных цехов «СПК «Турбина» Алексей Шилков Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер вручили награды Минпромторга России сотрудникам челябинских оборонных предприятий. Об этом URA.RU сообщили 29 сентября в пресс-службы правительства региона. «Победа по-прежнему куется в тылу, поэтому сбавлять темп нельзя. Так же, как и нельзя допустить снижения качества продукции. В текущей ситуации это жизненно важно для нашей страны», — подчеркнул Якушев. За вклад в развитие ОПК и многолетний добросовестный труд почетными грамотами Минпромторга РФ награждены 13 сотрудников предприятий Челябинской области. Среди них работники заводов «СПК «Турбина», «Сигнал», «Прибор», «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и других предприятий.