05 октября 2023

В Верхней Пышме на детскую площадку упали бетонные блоки со стройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, кран, строительный кран, стройка
Местные жители отметили, что блоки упали с подъемного крана Фото:

На одну из детских площадок по улице Сапожникова в Верхней Пышме (Свердловская область) со стройки упали блоки. Об этом сообщили местные жители.

«Кран уронил на детскую площадку строительные блоки. Эти дома возводятся с нарушениями, работы осуществляются даже в ночное время!» — цитирует Е1 читателя, проживающего на Сапожникова. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал.

По данным издания, работы на этом участке ведет Среднеуральская строительная компания. URA.RU направило запрос на электронный адрес компании, на момент публикации ответ не поступил.

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На одну из детских площадок по улице Сапожникова в Верхней Пышме (Свердловская область) со стройки упали блоки. Об этом сообщили местные жители. «Кран уронил на детскую площадку строительные блоки. Эти дома возводятся с нарушениями, работы осуществляются даже в ночное время!» — цитирует Е1 читателя, проживающего на Сапожникова. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал. По данным издания, работы на этом участке ведет Среднеуральская строительная компания. URA.RU направило запрос на электронный адрес компании, на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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