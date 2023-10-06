Японского депутата исключат из партии за связи с Россией

Sankei: Мунэо Судзуки исключат из партии за поездку в Россию
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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Окончательное решение Дисциплинарный комитет примет 10 октября Фото:

Депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки исключат из партии за посещение России в начале октября без уведомления руководства. Дисциплинарный комитет примет окончательное решение 10 октября. Об этом сообщает японское издание Sankei.

«Судзуки покинул Японию 1-го числа и направился в Россию, не заполнив заранее бланк заявления, который сторона установила, как правило для зарубежных поездок. Во время своего пребывания в России Судзуки встретился с заместителем министра иностранных дел Руденко и другими лицами и вернулся в Японию 5-го числа», — говорится в сообщении. Тогда Руденко отметил, что Судзуки внес важный вклад в улучшение сотрудничества между Москвой и Токио.

Ранее Судзуки заявлял, что он считает победу России в конфликте с Украиной более вероятной, однако Дисциплинарный комитет отметил эти высказывания как проблематичные. Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно еще в начале поездки депутата акцентировал внимание на том, что на Россию распространяется «третий уровень опасности», а значит посещение страны не рекомендуется.

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Депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки исключат из партии за посещение России в начале октября без уведомления руководства. Дисциплинарный комитет примет окончательное решение 10 октября. Об этом сообщает японское издание Sankei. «Судзуки покинул Японию 1-го числа и направился в Россию, не заполнив заранее бланк заявления, который сторона установила, как правило для зарубежных поездок. Во время своего пребывания в России Судзуки встретился с заместителем министра иностранных дел Руденко и другими лицами и вернулся в Японию 5-го числа», — говорится в сообщении. Тогда Руденко отметил, что Судзуки внес важный вклад в улучшение сотрудничества между Москвой и Токио. Ранее Судзуки заявлял, что он считает победу России в конфликте с Украиной более вероятной, однако Дисциплинарный комитет отметил эти высказывания как проблематичные. Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно еще в начале поездки депутата акцентировал внимание на том, что на Россию распространяется «третий уровень опасности», а значит посещение страны не рекомендуется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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