Байден организовал вечеринку в Белом доме на фоне войны в Израиле

Президент США Джо Байден устроил барбекю-вечеринку в Белом доме во время усиления военных действий в Израиле. Об этом сообщил пресс-пул американского лидера.
«Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», — заявил пресс-пул, передает Fox News. Он также отметил, что на территории Белого дома слышал музыку в живом исполнении. Именно по этой причине он поинтересовался о происходящем у чиновников.
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС 7 октября объявило Израилю войну. Боевики выпустили по стране пять тысяч ракет, после чего ворвались в приграничные районы государства. Позже Израиль объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. Минобороны страны передает, что десятки израильских самолетов нанесли удар по территории боевиков. В результате продолжающихся военных действий на территории Израиля погибло порядка 40 человек и более 700 получили ранения. В секторе Газа насчитывается примерно 160 жертв, пострадавших — более тысячи человек. На данный момент Израиль ведет бои в шести населенных пунктах на территории сектора Газа, передает «Национальная служба новостей».
Президент США Джо Байден устроил барбекю-вечеринку в Белом доме во время усиления военных действий в Израиле. Об этом сообщил пресс-пул американского лидера. «Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», — заявил пресс-пул, передает Fox News. Он также отметил, что на территории Белого дома слышал музыку в живом исполнении. Именно по этой причине он поинтересовался о происходящем у чиновников. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС 7 октября объявило Израилю войну. Боевики выпустили по стране пять тысяч ракет, после чего ворвались в приграничные районы государства. Позже Израиль объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. Минобороны страны передает, что десятки израильских самолетов нанесли удар по территории боевиков. В результате продолжающихся военных действий на территории Израиля погибло порядка 40 человек и более 700 получили ранения. В секторе Газа насчитывается примерно 160 жертв, пострадавших — более тысячи человек. На данный момент Израиль ведет бои в шести населенных пунктах на территории сектора Газа, передает «Национальная служба новостей».