08 октября 2023

Байден организовал вечеринку в Белом доме на фоне войны в Израиле

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден устроил вечеринку для сотрудников на фоне конфликта в Израиле Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден устроил барбекю-вечеринку в Белом доме во время усиления военных действий в Израиле. Об этом сообщил пресс-пул американского лидера.

«Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», — заявил пресс-пул, передает Fox News. Он также отметил, что на территории Белого дома слышал музыку в живом исполнении. Именно по этой причине он поинтересовался о происходящем у чиновников.

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС 7 октября объявило Израилю войну. Боевики выпустили по стране пять тысяч ракет, после чего ворвались в приграничные районы государства. Позже Израиль объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. Минобороны страны передает, что десятки израильских самолетов нанесли удар по территории боевиков. В результате продолжающихся военных действий на территории Израиля погибло порядка 40 человек и более 700 получили ранения. В секторе Газа насчитывается примерно 160 жертв, пострадавших — более тысячи человек. На данный момент Израиль ведет бои в шести населенных пунктах на территории сектора Газа, передает «Национальная служба новостей».

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Президент США Джо Байден устроил барбекю-вечеринку в Белом доме во время усиления военных действий в Израиле. Об этом сообщил пресс-пул американского лидера. «Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», — заявил пресс-пул, передает Fox News. Он также отметил, что на территории Белого дома слышал музыку в живом исполнении. Именно по этой причине он поинтересовался о происходящем у чиновников. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС 7 октября объявило Израилю войну. Боевики выпустили по стране пять тысяч ракет, после чего ворвались в приграничные районы государства. Позже Израиль объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа. Минобороны страны передает, что десятки израильских самолетов нанесли удар по территории боевиков. В результате продолжающихся военных действий на территории Израиля погибло порядка 40 человек и более 700 получили ранения. В секторе Газа насчитывается примерно 160 жертв, пострадавших — более тысячи человек. На данный момент Израиль ведет бои в шести населенных пунктах на территории сектора Газа, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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