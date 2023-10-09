Электросамокат стал причиной пожара
В Миассе (Челябинская область) из-за оставленного без присмотра электросамоката произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону 10 октября.
«В Миассе оставленный без присмотра на подзарядке электросамокат стал причиной пожара в квартире. Огонь повредил вещи, мебель и потолок. Пострадавших нет, но квартира требует ремонта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Самокат принадлежал подростку. В управлении МЧС напоминают, что электроприборы на зарядке оставлять без присмотра нельзя. Из-за скачков напряжения и технических сбоев прибор может стать причиной пожара.
Электросамокат оставили на зарядке без присмотра
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