09 октября 2023

В челябинском городе квартира сгорела из-за электросамоката. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, самокат, электросамокат
Электросамокат стал причиной пожара Фото:

В Миассе (Челябинская область) из-за оставленного без присмотра электросамоката произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону 10 октября.

«В Миассе оставленный без присмотра на подзарядке электросамокат стал причиной пожара в квартире. Огонь повредил вещи, мебель и потолок. Пострадавших нет, но квартира требует ремонта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Самокат принадлежал подростку. В управлении МЧС напоминают, что электроприборы на зарядке оставлять без присмотра нельзя. Из-за скачков напряжения и технических сбоев прибор может стать причиной пожара.

Электросамокат оставили на зарядке без присмотра
Электросамокат оставили на зарядке без присмотра
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) из-за оставленного без присмотра электросамоката произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону 10 октября. «В Миассе оставленный без присмотра на подзарядке электросамокат стал причиной пожара в квартире. Огонь повредил вещи, мебель и потолок. Пострадавших нет, но квартира требует ремонта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Самокат принадлежал подростку. В управлении МЧС напоминают, что электроприборы на зарядке оставлять без присмотра нельзя. Из-за скачков напряжения и технических сбоев прибор может стать причиной пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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