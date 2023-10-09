В челябинском городе квартира сгорела из-за электросамоката. Фото

10 октября 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Электросамокат стал причиной пожара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) из-за оставленного без присмотра электросамоката произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону 10 октября. «В Миассе оставленный без присмотра на подзарядке электросамокат стал причиной пожара в квартире. Огонь повредил вещи, мебель и потолок. Пострадавших нет, но квартира требует ремонта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Самокат принадлежал подростку. В управлении МЧС напоминают, что электроприборы на зарядке оставлять без присмотра нельзя. Из-за скачков напряжения и технических сбоев прибор может стать причиной пожара. Электросамокат оставили на зарядке без присмотра Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Миассе (Челябинская область) из-за оставленного без присмотра электросамоката произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону 10 октября. «В Миассе оставленный без присмотра на подзарядке электросамокат стал причиной пожара в квартире. Огонь повредил вещи, мебель и потолок. Пострадавших нет, но квартира требует ремонта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Самокат принадлежал подростку. В управлении МЧС напоминают, что электроприборы на зарядке оставлять без присмотра нельзя. Из-за скачков напряжения и технических сбоев прибор может стать причиной пожара.