Силовики нагрянули в школы Екатеринбурга — из-за питания

Борцы с коррупцией массово проверили школы Екатеринбурга

27 октября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Под проверку полицейских попало также муниципальное предприятие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Днем 27 октября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД РФ по Екатеринбургу провели оперативные мероприятия в школах Ленинского и Октябрьского районов. Источник URA.RU, близкий к горадминистрации, рассказал, что под проверку могли попасть до 19 школ: №3, №10, №65, №70, №93, №120, №140, №159, № 173, №175 (все — Ленинский район) и №14, №15, №26, №60, №71, №92, №94, №96, №97 (Октябрьский район). «Смотрели документы, связанные с организацией школьного питания. Директорам школ при этом ничего не грозит», — поделился инсайдер. По его данным, полицейские в это же время нагрянули в одно из муниципальных предприятий. Для чиновников это стало полной неожиданностью. Один из них слышал, что в мероприятиях участвовали и оперативники свердловского УФСБ. Однако в самом ведомстве заявили, что не причастны. Представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил URA.RU, что «оперативные мероприятия проводят сыщики сразу нескольких правоохранительных ведомств». «Работа на данном этапе находится на первоначальной стадии разработки, поэтому об итогах пока говорить преждевременно. Разбирательство продолжается. Оперативные мероприятия сыщиков ни в коем образе не отразились на организацию школьного питания», — сказал он. В пресс-службу администрации направлен запрос на комментарий от департамента по управлению муниципальным имуществом, ответ пока не пришел. Получить фактурное пояснение от вице-мэра по образованию Екатерины Сибирцевой к моменту публикации не удалось: она в отпуске за пределами города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Днем 27 октября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД РФ по Екатеринбургу провели оперативные мероприятия в школах Ленинского и Октябрьского районов. Источник URA.RU, близкий к горадминистрации, рассказал, что под проверку могли попасть до 19 школ: №3, №10, №65, №70, №93, №120, №140, №159, № 173, №175 (все — Ленинский район) и №14, №15, №26, №60, №71, №92, №94, №96, №97 (Октябрьский район). «Смотрели документы, связанные с организацией школьного питания. Директорам школ при этом ничего не грозит», — поделился инсайдер. По его данным, полицейские в это же время нагрянули в одно из муниципальных предприятий. Для чиновников это стало полной неожиданностью. Один из них слышал, что в мероприятиях участвовали и оперативники свердловского УФСБ. Однако в самом ведомстве заявили, что не причастны. Представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил URA.RU, что «оперативные мероприятия проводят сыщики сразу нескольких правоохранительных ведомств». «Работа на данном этапе находится на первоначальной стадии разработки, поэтому об итогах пока говорить преждевременно. Разбирательство продолжается. Оперативные мероприятия сыщиков ни в коем образе не отразились на организацию школьного питания», — сказал он. В пресс-службу администрации направлен запрос на комментарий от департамента по управлению муниципальным имуществом, ответ пока не пришел. Получить фактурное пояснение от вице-мэра по образованию Екатерины Сибирцевой к моменту публикации не удалось: она в отпуске за пределами города.