Свердловские танкисты просят придумать форму, которая не горит

Бойцы считают, что огнестойкая форма может спасти многих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из запросов бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на Украине — одежда для танкистов, которая не горит. В войсках такой формы нет, но, по мнению технологов, опрошенных URA.RU, сделать ее возможно.

«Огнестойкая одежда — это тема. Нужна такая, которая бы горела не так быстро, как обычная форма», — поделился военнослужащий. По словам технолога текстильного производства Юлии Глушкиной, одной из авторов проекта по пошиву маскировочных сетей в Свердловской области, сделать огнестойкую форму реально. В качестве примера она привела форму сварщиков крупнейших компаний и гонщиков «Формулы 1».

«Вряд ли одежда вообще не будет гореть, но держать температуру несколько секунд, которых хватит на то, чтобы выбраться, сможет. Но здесь нужно учитывать и другой момент — одежда не должна бликовать, шуршать», — поделилась собеседница. Другой технолог рассказал, что на разработку огнестойкого костюма для танкистов могут уйти месяцы. «Если создание обычных боевых брюк в среднем занимает три месяца, то с огнестойкими все намного дольше. Причем компании, которые делают негорючие ткани, есть. Вопрос именно в технологии создании», — поделился собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга разработали для бойцов защиту от дронов-камикадзе. А именно — анти-БПЛА комплекс размером не больше тубуса и весом 350 граммов.