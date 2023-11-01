Прокуратура проверит автобус, из которого выгнали юную екатеринбурженку

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Город. Курган, школьник, автобусная остановка, автобус, девочка, пассажиры
Детей до 16 лет не могу высаживать из автобуса Фото:

Прокуратура проверит перевозчика, у которого работает кондуктор, высадивший 10-летнюю школьницу из автобуса №59. У ребенка не сработала карточка, когда она поднесла его к валидатору. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании—перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — указано в сообщении ведомства. Также прокуратура напоминает, что с 2021 года перевозчик и контролер не могут высаживать из транспорта детей до 16 лет, если у них не прошла оплата и рядом нет взрослых.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге высадили из автобуса №59 девочку, которая ехала к кардиологу. У 10-летнего ребенка не сработала карта, когда он попытался оплатить проезд через валидатор. Кондуктор принять платеж через терминал отказалась и попросила девочку выйти из общественного транспорта.

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Прокуратура проверит перевозчика, у которого работает кондуктор, высадивший 10-летнюю школьницу из автобуса №59. У ребенка не сработала карточка, когда она поднесла его к валидатору. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании—перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — указано в сообщении ведомства. Также прокуратура напоминает, что с 2021 года перевозчик и контролер не могут высаживать из транспорта детей до 16 лет, если у них не прошла оплата и рядом нет взрослых. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге высадили из автобуса №59 девочку, которая ехала к кардиологу. У 10-летнего ребенка не сработала карта, когда он попытался оплатить проезд через валидатор. Кондуктор принять платеж через терминал отказалась и попросила девочку выйти из общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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