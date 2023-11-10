10 ноября 2023

Места в очереди на «Щелкунчик» начали продавать за десятки тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, театральная площадь, большой театр, полиция, росгвардия, протест, омон, москва, несогласованная акция
Для обеспечения порядка к Большому театру подтянули ОМОН Фото:

Места в очереди в кассу Большого театра на постановку «Щелкунчик» начали продавать за десятки тысяч рублей. Об этом сообщают люди, стоящие в очереди.

«Перекупщики продают места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. На прошлой неделе просили 15 тысяч рублей», — приводит слова мужчины RT в своем telegram-канале. Есть сообщения о том, что место в первой сотне перекупщики предлагали и за 100 тысяч рублей.

Люди продолжают стоять в очереди в кассы Большого театра на постановку «Щелкунчик». Для обеспечения порядка работает ОМОН, выявляя дебоширов.

Ранее URA.RU сообщало о давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» из-за которой человеку стало плохо. Председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская заявляла RT, что неизвестные лица пытались организовать продажу билетов по записи в очереди, но ее пресекли правоохранительные органы.

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Места в очереди в кассу Большого театра на постановку «Щелкунчик» начали продавать за десятки тысяч рублей. Об этом сообщают люди, стоящие в очереди. «Перекупщики продают места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. На прошлой неделе просили 15 тысяч рублей», — приводит слова мужчины RT в своем telegram-канале. Есть сообщения о том, что место в первой сотне перекупщики предлагали и за 100 тысяч рублей. Люди продолжают стоять в очереди в кассы Большого театра на постановку «Щелкунчик». Для обеспечения порядка работает ОМОН, выявляя дебоширов. Ранее URA.RU сообщало о давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» из-за которой человеку стало плохо. Председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская заявляла RT, что неизвестные лица пытались организовать продажу билетов по записи в очереди, но ее пресекли правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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