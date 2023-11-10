Места в очереди на «Щелкунчик» начали продавать за десятки тысяч рублей

11 ноября 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Для обеспечения порядка к Большому театру подтянули ОМОН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Места в очереди в кассу Большого театра на постановку «Щелкунчик» начали продавать за десятки тысяч рублей. Об этом сообщают люди, стоящие в очереди. «Перекупщики продают места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. На прошлой неделе просили 15 тысяч рублей», — приводит слова мужчины RT в своем telegram-канале. Есть сообщения о том, что место в первой сотне перекупщики предлагали и за 100 тысяч рублей. Люди продолжают стоять в очереди в кассы Большого театра на постановку «Щелкунчик». Для обеспечения порядка работает ОМОН, выявляя дебоширов. Ранее URA.RU сообщало о давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» из-за которой человеку стало плохо. Председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская заявляла RT, что неизвестные лица пытались организовать продажу билетов по записи в очереди, но ее пресекли правоохранительные органы.

Места в очереди в кассу Большого театра на постановку «Щелкунчик» начали продавать за десятки тысяч рублей. Об этом сообщают люди, стоящие в очереди. «Перекупщики продают места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. На прошлой неделе просили 15 тысяч рублей», — приводит слова мужчины RT в своем telegram-канале. Есть сообщения о том, что место в первой сотне перекупщики предлагали и за 100 тысяч рублей. Люди продолжают стоять в очереди в кассы Большого театра на постановку «Щелкунчик». Для обеспечения порядка работает ОМОН, выявляя дебоширов. Ранее URA.RU сообщало о давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» из-за которой человеку стало плохо. Председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская заявляла RT, что неизвестные лица пытались организовать продажу билетов по записи в очереди, но ее пресекли правоохранительные органы.