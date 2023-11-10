Mash: в давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» человеку стало плохо

В давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» человеку стало плохо. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Как минимум одному человеку стало плохо в давке возле кассы Большого театра. По нашей информации, люди пытались урвать билеты на „Щелкунчика“» — говорится в сообщении Mash.
По данным канала, люди стоят в очереди за билетами на «Щелкунчика» всю неделю. Обстановка вокруг билетных касс Большого театра накалена. Кому-то становится плохо от давки, несколько человек буквально задыхаются.
О том, что у Большого театра сформировалась очередь из желающих купить билеты на «Щелкунчика» сообщало RT еще 4 ноября. Также стало известно, что неизвестные лица пытались организовать продажу билетов по записи в очереди, но ее пресекли правоохранительные органы.
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