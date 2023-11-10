10 ноября 2023

Mash: в давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» человеку стало плохо

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя Москва. Москва, большой театр, новогоднее оформление, иллюминация
Очередь из желающих попасть на «Щелкунчик» не становится меньше, люди готовы терпеть ради представления Фото:

В давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» человеку стало плохо. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Как минимум одному человеку стало плохо в давке возле кассы Большого театра. По нашей информации, люди пытались урвать билеты на „Щелкунчика“» — говорится в сообщении Mash.

По данным канала, люди стоят в очереди за билетами на «Щелкунчика» всю неделю. Обстановка вокруг билетных касс Большого театра накалена. Кому-то становится плохо от давки, несколько человек буквально задыхаются.

О том, что у Большого театра сформировалась очередь из желающих купить билеты на «Щелкунчика» сообщало RT еще 4 ноября. Также стало известно, что неизвестные лица пытались организовать продажу билетов по записи в очереди, но ее пресекли правоохранительные органы.

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В давке за билет в Большой театр на «Щелкунчика» человеку стало плохо. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Как минимум одному человеку стало плохо в давке возле кассы Большого театра. По нашей информации, люди пытались урвать билеты на „Щелкунчика“» — говорится в сообщении Mash. По данным канала, люди стоят в очереди за билетами на «Щелкунчика» всю неделю. Обстановка вокруг билетных касс Большого театра накалена. Кому-то становится плохо от давки, несколько человек буквально задыхаются. О том, что у Большого театра сформировалась очередь из желающих купить билеты на «Щелкунчика» сообщало RT еще 4 ноября. Также стало известно, что неизвестные лица пытались организовать продажу билетов по записи в очереди, но ее пресекли правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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