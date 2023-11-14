Мишустин освободил от должности своего референта

14 ноября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Другой помощник Мишустина, ушедший в начале ноября сейчас работает в Санкт-Петербурге Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 ноября. «Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе», — говорится в документе. Распоряжение подписано от 14 ноября 2023 года за номером 1776-р. В начале ноября Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. После чего тот возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 ноября. «Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе», — говорится в документе. Распоряжение подписано от 14 ноября 2023 года за номером 1776-р. В начале ноября Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. После чего тот возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.