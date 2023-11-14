Другой помощник Мишустина, ушедший в начале ноября сейчас работает в Санкт-Петербурге
Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 ноября.
«Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе», — говорится в документе. Распоряжение подписано от 14 ноября 2023 года за номером 1776-р.
В начале ноября Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. После чего тот возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!