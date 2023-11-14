14 ноября 2023

Мишустин освободил от должности своего референта

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Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва , мишустин михаил
Другой помощник Мишустина, ушедший в начале ноября сейчас работает в Санкт-Петербурге Фото:

Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 ноября.

«Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе», — говорится в документе. Распоряжение подписано от 14 ноября 2023 года за номером 1776-р.

В начале ноября Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. После чего тот возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

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Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 ноября. «Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе», — говорится в документе. Распоряжение подписано от 14 ноября 2023 года за номером 1776-р. В начале ноября Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. После чего тот возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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