18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Челябинской области поезд столкнулся с автомобилем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, поезд, жд, пассажирские перевозки, пассажирский поезд, железная дорога
На место ЧП выезжала следственная группа (фото из архива) Фото:

В Челябинской области 19 ноября возле железнодорожной станции Супряк (под Магнитогорском) произошло столкновение грузового поезда и автомобиля ВА3-2110. На место ЧП выехал транспортный прокурор.

«По предварительной информации двигатель автомобиля заглох на переезде на 298 километре, и водитель пытался его завести. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В ведомстве отмечают, что от удара автомобиль получил повреждения. Пострадавших нет. Дежурный уполномоченный транспортный прокурор выехал на место происшествия.

Водитель ВАЗ следовал через железнодорожный переезд под запрещающие сигналы
Водитель ВАЗ следовал через железнодорожный переезд под запрещающие сигналы
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В Челябинской области 19 ноября возле железнодорожной станции Супряк (под Магнитогорском) произошло столкновение грузового поезда и автомобиля ВА3-2110. На место ЧП выехал транспортный прокурор. «По предварительной информации двигатель автомобиля заглох на переезде на 298 километре, и водитель пытался его завести. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры В ведомстве отмечают, что от удара автомобиль получил повреждения. Пострадавших нет. Дежурный уполномоченный транспортный прокурор выехал на место происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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