В Челябинской области поезд столкнулся с автомобилем. Фото

19 ноября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

На место ЧП выезжала следственная группа (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области 19 ноября возле железнодорожной станции Супряк (под Магнитогорском) произошло столкновение грузового поезда и автомобиля ВА3-2110. На место ЧП выехал транспортный прокурор. «По предварительной информации двигатель автомобиля заглох на переезде на 298 километре, и водитель пытался его завести. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры В ведомстве отмечают, что от удара автомобиль получил повреждения. Пострадавших нет. Дежурный уполномоченный транспортный прокурор выехал на место происшествия. Водитель ВАЗ следовал через железнодорожный переезд под запрещающие сигналы Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В Челябинской области 19 ноября возле железнодорожной станции Супряк (под Магнитогорском) произошло столкновение грузового поезда и автомобиля ВА3-2110. На место ЧП выехал транспортный прокурор. «По предварительной информации двигатель автомобиля заглох на переезде на 298 километре, и водитель пытался его завести. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры В ведомстве отмечают, что от удара автомобиль получил повреждения. Пострадавших нет. Дежурный уполномоченный транспортный прокурор выехал на место происшествия.