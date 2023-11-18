В Челябинской области 19 ноября возле железнодорожной станции Супряк (под Магнитогорском) произошло столкновение грузового поезда и автомобиля ВА3-2110. На место ЧП выехал транспортный прокурор.
«По предварительной информации двигатель автомобиля заглох на переезде на 298 километре, и водитель пытался его завести. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры
В ведомстве отмечают, что от удара автомобиль получил повреждения. Пострадавших нет. Дежурный уполномоченный транспортный прокурор выехал на место происшествия.
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