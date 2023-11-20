Челябинский комиссионный магазин заставили снести вывеску ломбарда

Комиссионные магазины заставили убрать вывески ломбардов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство комиссионных магазинов двух связанных компаний Магнитогорска, работающих также и в Челябинске, УФАС заставил удалить вывески ломбарда. Как следует из вынесенного предупреждения, бизнесмены вводили клиентов в заблуждение, чем обеспечивали себе конкурентные преимущества.

«Природа услуг комиссионных магазинов, в которых принимают товары на комиссию и реализуют эти товары, и природа услуг ломбардов различны. В действиях группы лиц ООО „Сектор финансовых решений“ и ООО „Технозалог“ содержатся все признаки недобросовестной конкуренции», — отмечено в документе УФАС.

Как выяснили специалисты, бизнесмены получали преимущества не за счет собственных экономических ресурсов, а обманывая потребителей о характере услуг. Компании давно не являются ни микрофинансовыми организациями, ни ломбардами, однако вывески их свидетельствуют о работе ломбарда. В Челябинске фирмы работали по четырем адресам в разных районах города, в Магнитогорске — по двум.

Компании убыточны. Согласно данным СБИС, в 2022 году «Сектор финансовых решений» получил чистый убыток в размере 5,5 млн рублей, «Технозалог» — почти 1,3 млн рублей. Одна из компаний принадлежит Анастасии Арефьевой, которая руководит обоими предприятиями.

До 15 декабря нарушения предписано устранить: заменить вывески, удалить недействительные сведения из приложения «Дубль ГИС». При подготовке материала URA.RU обратилось к предпринимателям за комментариями, однако ответа не получило.