21 ноября 2023

Челябинке с раком мозга нашли талоны на бесплатные МРТ

Минздрав Челябинской области выдал талоны на МРТ для инвалида первой группы
© Служба новостей «URA.RU»
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Родные челябинки месяцами ждали бесплатные талоны на МРТ для больной раком мозга Фото:

Челябинку с раком мозга записали на бесплатные МРТ мозга для диагностики хода лечения. Ранее родные пациентки сообщали о длительном отсутствии талонов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«Врачом радиологом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины рекомендовано пациенту в качестве диспансерного наблюдения периодически проходить ряд обследований, в том числе МРТ головного мозга. Пациентка записана на МРТ 4 декабря 2023 года, а также на март 2024 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что для получения направления на проведение магнитно-резонансной томографии пациентке необходимо обратиться к лечащему врачу по месту жительства. Лечащий врач определяет тактику обследования и лечения, организует проведение диагностических мероприятий, консультаций специалистов.

Ранее родные пациентки сообщили URA.RU, что инвалиду первой группы с раком мозга отказывают в проведении бесплатных МРТ для контроля лечения заболевания из-за длительного отсутствия талонов. Они будут вынуждены оплачивать обследование самостоятельно, но для проведения четырех МРТ в год у семьи недостаточно средств.

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Челябинку с раком мозга записали на бесплатные МРТ мозга для диагностики хода лечения. Ранее родные пациентки сообщали о длительном отсутствии талонов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. «Врачом радиологом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины рекомендовано пациенту в качестве диспансерного наблюдения периодически проходить ряд обследований, в том числе МРТ головного мозга. Пациентка записана на МРТ 4 декабря 2023 года, а также на март 2024 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что для получения направления на проведение магнитно-резонансной томографии пациентке необходимо обратиться к лечащему врачу по месту жительства. Лечащий врач определяет тактику обследования и лечения, организует проведение диагностических мероприятий, консультаций специалистов. Ранее родные пациентки сообщили URA.RU, что инвалиду первой группы с раком мозга отказывают в проведении бесплатных МРТ для контроля лечения заболевания из-за длительного отсутствия талонов. Они будут вынуждены оплачивать обследование самостоятельно, но для проведения четырех МРТ в год у семьи недостаточно средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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