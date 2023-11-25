В Госдуме раскритиковали мэра Пензы за слова о табличках об участниках операции

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн раскритиковали мэра Пензы Александра Басенко после его слов о «некрополях СВО», в которые превращаются школы, где появляются таблички героев спецоперации. В своем telegram-канале Хинштейн написал, что подобная позиция чиновника сегодня недопустима.
«Считаю позицию главы Пензы недопустимой и некорректной. Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев является одной из важнейших государственных задач. Надеюсь, что губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения нашей партии Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала», — написал Хинштейн.
Ранее мэр Пензы Александр Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно подумать о детской психике и не создавать «некрополи» в школах.
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