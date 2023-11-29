Ульяновский прокурор отсудил у пермского мошенника полмиллиона рублей

30 ноября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Прокурор заступился за права жительницы Ульяновска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Ульяновска обратился в Соликамский городской суд в Пермском крае, чтобы взыскать с местного жителя 525 тысяч рублей в пользу пострадавшей жительницы Ульяновска. Женщину обманули мошенники, заставив отдать им почти 2 млн рублей, из которых 525 тысяч были переведены на счет жителя Соликамска, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил: взыскать с ответчика в пользу потерпевшей сумму неосновательного обогащения в размере 525 000 рублей», — говорится в решении. В суд ответчик не явился, согласно данным полиции, место жительства он не менял. Ранее женщине позвонил мошенник и представился сотрудником ФСБ, заявив, что деньги с ее карты сейчас пытаются похитить. Позже мужчина перезвонил, представившись уже сотрудником Центробанка, и уговорил женщину перевести почти 2 млн рублей несколькими транзакциям на разные номера. Потом ее отправили на поезде в соседней город, где женщину якобы должны ждать доверенные люди. Там она поняла, что ее обманули, и подала заявление в полицию. Один из переводов на сумму 525 тысяч женщина совершила на карту, которая принадлежит ответчику.

Прокурор Ульяновска обратился в Соликамский городской суд в Пермском крае, чтобы взыскать с местного жителя 525 тысяч рублей в пользу пострадавшей жительницы Ульяновска. Женщину обманули мошенники, заставив отдать им почти 2 млн рублей, из которых 525 тысяч были переведены на счет жителя Соликамска, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил: взыскать с ответчика в пользу потерпевшей сумму неосновательного обогащения в размере 525 000 рублей», — говорится в решении. В суд ответчик не явился, согласно данным полиции, место жительства он не менял. Ранее женщине позвонил мошенник и представился сотрудником ФСБ, заявив, что деньги с ее карты сейчас пытаются похитить. Позже мужчина перезвонил, представившись уже сотрудником Центробанка, и уговорил женщину перевести почти 2 млн рублей несколькими транзакциям на разные номера. Потом ее отправили на поезде в соседней город, где женщину якобы должны ждать доверенные люди. Там она поняла, что ее обманули, и подала заявление в полицию. Один из переводов на сумму 525 тысяч женщина совершила на карту, которая принадлежит ответчику.