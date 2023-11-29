29 ноября 2023

В Златоусте банкротят владельца электрометаллургического завода

© Служба новостей «URA.RU»
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В Златоусте запущена процедура банкротства «Стил Трейд Компани» Фото:

В компании «Стил Трейд Компани», владеющей Златоустовским электрометаллургическим заводом (ЗЭМЗ, Челябинская область), ввели наблюдение. Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, процесс банкротства инициирован фирмой «Ролинг».

«В Арбитражном суде области рассматривается дело по заявлению ООО „Ролинг“ о признании АО „Стил Трейд Компани“ банкротом. По результатам судебного заседания заявление общества признано обоснованным», — отметили в суде.

На предприятии начал работу внешний управляющий. Им назначена Мария Шарипова. Очередное заседание суда по результатам проделанной работы состоится в конце апреля 2024 года.

Согласно картотеке арбитражных дел, с исковым заявлением «Ролинг» обратился в октябре. Сумма задолженности составила 1,956 млн рублей.

Компания выступает единственным собственником ЗЭМЗ. Завод признан банкротом в декабре 2021 года. В ноябре конкурсное производство на нем продлили до марта 2024 года.

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В компании «Стил Трейд Компани», владеющей Златоустовским электрометаллургическим заводом (ЗЭМЗ, Челябинская область), ввели наблюдение. Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, процесс банкротства инициирован фирмой «Ролинг». «В Арбитражном суде области рассматривается дело по заявлению ООО „Ролинг“ о признании АО „Стил Трейд Компани“ банкротом. По результатам судебного заседания заявление общества признано обоснованным», — отметили в суде. На предприятии начал работу внешний управляющий. Им назначена Мария Шарипова. Очередное заседание суда по результатам проделанной работы состоится в конце апреля 2024 года. Согласно картотеке арбитражных дел, с исковым заявлением «Ролинг» обратился в октябре. Сумма задолженности составила 1,956 млн рублей. Компания выступает единственным собственником ЗЭМЗ. Завод признан банкротом в декабре 2021 года. В ноябре конкурсное производство на нем продлили до марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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