В Златоусте банкротят владельца электрометаллургического завода

30 ноября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

В Златоусте запущена процедура банкротства «Стил Трейд Компани» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В компании «Стил Трейд Компани», владеющей Златоустовским электрометаллургическим заводом (ЗЭМЗ, Челябинская область), ввели наблюдение. Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, процесс банкротства инициирован фирмой «Ролинг». «В Арбитражном суде области рассматривается дело по заявлению ООО „Ролинг“ о признании АО „Стил Трейд Компани“ банкротом. По результатам судебного заседания заявление общества признано обоснованным», — отметили в суде. На предприятии начал работу внешний управляющий. Им назначена Мария Шарипова. Очередное заседание суда по результатам проделанной работы состоится в конце апреля 2024 года. Согласно картотеке арбитражных дел, с исковым заявлением «Ролинг» обратился в октябре. Сумма задолженности составила 1,956 млн рублей. Компания выступает единственным собственником ЗЭМЗ. Завод признан банкротом в декабре 2021 года. В ноябре конкурсное производство на нем продлили до марта 2024 года.

В компании «Стил Трейд Компани», владеющей Златоустовским электрометаллургическим заводом (ЗЭМЗ, Челябинская область), ввели наблюдение. Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, процесс банкротства инициирован фирмой «Ролинг». «В Арбитражном суде области рассматривается дело по заявлению ООО „Ролинг“ о признании АО „Стил Трейд Компани“ банкротом. По результатам судебного заседания заявление общества признано обоснованным», — отметили в суде. На предприятии начал работу внешний управляющий. Им назначена Мария Шарипова. Очередное заседание суда по результатам проделанной работы состоится в конце апреля 2024 года. Согласно картотеке арбитражных дел, с исковым заявлением «Ролинг» обратился в октябре. Сумма задолженности составила 1,956 млн рублей. Компания выступает единственным собственником ЗЭМЗ. Завод признан банкротом в декабре 2021 года. В ноябре конкурсное производство на нем продлили до марта 2024 года.