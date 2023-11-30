С участниками школьного секс-скандала в ХМАО будет работать психолог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым. Челябинск, школьная линейка, сапоги, непогода, дети, школьники, дождь
Детский омбудсмен ХМАО посетила Радужный и провела беседу с участниками инцидента Фото:

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова привлекла детского психолога к разрешению скандала из-за развратных действий между учениками начальной школы Радужного. Одну из школьниц одноклассники принудили обнажиться и выполнять недвусмысленные указания. Об итогах беседы с родителями детей уполномоченная по правам ребенка в ХМАО рассказала журналисту URA.RU.

«Меры для того, чтобы ситуация стала спокойнее, в первую очередь, для детей и их родителей, приняты. Я благодарна родителям [участников инцидента] за то, что они услышали меня и приняли эту помощь. Работа с психологом, педагогическая поддержка в школе и восстановительные методы для всех детей, и, в первую очередь, для девочки», — пояснила детский омбудсмен Югры. Вместе с экспертом Низамова посетила Радужный и провела беседу с родителями участников инцидента, учителями и руководством школы.

Следственный комитет ХМАО еще не завершил проверку по данному инциденту. Кроме того, все обстоятельства дела выясняют в прокуратуре округа.

Ранее URA.RU писало о намерении уполномоченной по правам ребенка в Югре Людмилы Низамовой встретиться с родителями школьников, которые замешаны в секс-скандале в Радужном. Кроме того, психолог объяснил, что причины данного инцидента с сексуальным подтекстом, могут крыться в отсутствии рамок в воспитании детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова привлекла детского психолога к разрешению скандала из-за развратных действий между учениками начальной школы Радужного. Одну из школьниц одноклассники принудили обнажиться и выполнять недвусмысленные указания. Об итогах беседы с родителями детей уполномоченная по правам ребенка в ХМАО рассказала журналисту URA.RU. «Меры для того, чтобы ситуация стала спокойнее, в первую очередь, для детей и их родителей, приняты. Я благодарна родителям [участников инцидента] за то, что они услышали меня и приняли эту помощь. Работа с психологом, педагогическая поддержка в школе и восстановительные методы для всех детей, и, в первую очередь, для девочки», — пояснила детский омбудсмен Югры. Вместе с экспертом Низамова посетила Радужный и провела беседу с родителями участников инцидента, учителями и руководством школы. Следственный комитет ХМАО еще не завершил проверку по данному инциденту. Кроме того, все обстоятельства дела выясняют в прокуратуре округа. Ранее URA.RU писало о намерении уполномоченной по правам ребенка в Югре Людмилы Низамовой встретиться с родителями школьников, которые замешаны в секс-скандале в Радужном. Кроме того, психолог объяснил, что причины данного инцидента с сексуальным подтекстом, могут крыться в отсутствии рамок в воспитании детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...