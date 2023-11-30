Свердловский завод Ростеха в 3000 раз сократил размер дивидендов

01 декабря 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

УОМЗ занимается разработкой оптико-электронных систем и комплексов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский оптико-механический завод (входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех) выплатил за полгода 2023 года держателям облигаций почти 56 тысяч рублей. При этом за предыдущие полгода выплата составляла 161,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». За купонный период со 2 декабря 2022 года по 2 июня 2023 года УОМЗ выплатил 161,4 млн рублей держателям 3,5 млн облигаций, а за период со 2 июня по 30 ноября 2023 года — 55,9 тысячи рублей держателям 11 214 облигаций. Как пояснил URA.RU адвокат коллегии адвокатов «Белых и партнеры», финансовый аналитик Дмитрий Земеров, это нормальная практика. Размеры выплаты купонного дохода определяет сам эмитент, и в разные купонные периоды они могут отличаться. «Особенность облигаций — процентность на регулярной основе, потому что если пропускается одна из выплат, это означает неисполнение обязательств эмитентом. В таком случае держатели облигаций могут предъявить деньги к возврату, что крайне неблагоприятно», — поделился Земеров. Уральский оптико-механический завод занимается производством оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. Предприятие находится под санкциями Евросоюза и Японии. В декабре 2022 года УОМЗ выплатил держателям облигаций 181 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский оптико-механический завод (входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех) выплатил за полгода 2023 года держателям облигаций почти 56 тысяч рублей. При этом за предыдущие полгода выплата составляла 161,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». За купонный период со 2 декабря 2022 года по 2 июня 2023 года УОМЗ выплатил 161,4 млн рублей держателям 3,5 млн облигаций, а за период со 2 июня по 30 ноября 2023 года — 55,9 тысячи рублей держателям 11 214 облигаций. Как пояснил URA.RU адвокат коллегии адвокатов «Белых и партнеры», финансовый аналитик Дмитрий Земеров, это нормальная практика. Размеры выплаты купонного дохода определяет сам эмитент, и в разные купонные периоды они могут отличаться. «Особенность облигаций — процентность на регулярной основе, потому что если пропускается одна из выплат, это означает неисполнение обязательств эмитентом. В таком случае держатели облигаций могут предъявить деньги к возврату, что крайне неблагоприятно», — поделился Земеров. Уральский оптико-механический завод занимается производством оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. Предприятие находится под санкциями Евросоюза и Японии. В декабре 2022 года УОМЗ выплатил держателям облигаций 181 млн рублей.