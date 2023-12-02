02 декабря 2023
01 декабря 2023

Челябинского главу наказали за нарушение прав водителей-инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, знак инвалид
Власти района допустили нарушения на парковке для инвалидов Фото:

В Карталах (Челябинская область) главу района и его подчиненного наказали за отсутствие разметки для инвалидов на автомобильной парковке. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Карталинским транспортным прокурором установлено, что на площади возле железнодорожного вокзала парковка не имеет необходимого количества машиномест для инвалидов. Также на привокзальной парковке отсутствует необходимая разметка», — сообщает telegram-канал ведомства.

Для устранения выявленных нарушений прокурором главе Карталинского муниципального района внесено представление. В отношении начальника управления строительства и ЖКХ возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ.

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В Карталах (Челябинская область) главу района и его подчиненного наказали за отсутствие разметки для инвалидов на автомобильной парковке. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Карталинским транспортным прокурором установлено, что на площади возле железнодорожного вокзала парковка не имеет необходимого количества машиномест для инвалидов. Также на привокзальной парковке отсутствует необходимая разметка», — сообщает telegram-канал ведомства. Для устранения выявленных нарушений прокурором главе Карталинского муниципального района внесено представление. В отношении начальника управления строительства и ЖКХ возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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