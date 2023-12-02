Челябинского главу наказали за нарушение прав водителей-инвалидов

В Карталах (Челябинская область) главу района и его подчиненного наказали за отсутствие разметки для инвалидов на автомобильной парковке. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Карталинским транспортным прокурором установлено, что на площади возле железнодорожного вокзала парковка не имеет необходимого количества машиномест для инвалидов. Также на привокзальной парковке отсутствует необходимая разметка», — сообщает telegram-канал ведомства.
Для устранения выявленных нарушений прокурором главе Карталинского муниципального района внесено представление. В отношении начальника управления строительства и ЖКХ возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ.
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