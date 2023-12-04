Свердловские депутаты приняли главный документ, по которому будет жить регион в 2024 году

В Свердловской области приняли бюджет 2024 года

05 декабря 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

За принятие документа проголосовали 38 депутатов Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания на заседании 5 декабря проголосовали за принятие бюджета региона на следующий год — сразу во втором и третьем чтениях. Против проголосовали только коллеги из фракции КПРФ, сообщает корреспондент URA.RU. С учетом принятых поправок, в 2024 году доходы областного бюджета составят 420 млрд рублей, а расходы — 438 млрд рублей. Больше всего денег уйдет на социальную сферу — 263 млрд рублей. В частности, на образование потратят 116 млрд рублей (+15,1 млрд к 2023 году), на соцполитику — 96 млрд рублей (+1,0 млрд), на здравоохранение — 40 млрд рублей (+1,5 млрд), на культуру — 4,5 млрд рублей (+0,5 млрд), на физкультуру и спорт — 5,2 млрд рублей (-4,7 млрд). До 32 млрд рублей увеличатся расходы на госаппарат. В частности, содержание губернатора вырастет с 0,7 млрд рублей в 2023 году до 0,9 млрд в 2024 году, заксобрания — с 0,8 до 0,9 млрд рублей, выборы президента обойдутся областной казне в 0,6 млрд рублей и так далее. Также «подорожает» нацбезопасность (гражданская оборона, защита от ЧС и другое) с 3,4 до 4,1 млрд рублей. Кроме того, с 38 до 52 млрд рублей увеличат размеры дотаций в экономику городов региона. При этом на 10 млрд рублей меньше (47 млрд) на 2024 год выделено на так называемую нацэкономику. То есть меньше денег потратят на лесное и водное хозяйство, транспорт, дороги, сельское хозяйство, рыболовство и так далее. Уменьшились расходы и на сферу ЖКХ — с 20,1 до 19,6 млрд рублей, а также на охрану окружающей среды с 0,8 до 0,7 млрд рублей. Обслуживание госдолга региона уменьшится с 4,9 до 3,7 млрд рублей. Также власти региона уменьшат расходы на свой пиар — с 0,7 до 0,6 млрд рублей. Кроме того, из бюджета будущего года исключили траты на мобилизацию. За документ проголосовали 38 депутатов, против — четверо. Финансовый документ принят — теперь его предстоит подписать губернатору Евгению Куйвашеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты свердловского заксобрания на заседании 5 декабря проголосовали за принятие бюджета региона на следующий год — сразу во втором и третьем чтениях. Против проголосовали только коллеги из фракции КПРФ, сообщает корреспондент URA.RU. С учетом принятых поправок, в 2024 году доходы областного бюджета составят 420 млрд рублей, а расходы — 438 млрд рублей. Больше всего денег уйдет на социальную сферу — 263 млрд рублей. В частности, на образование потратят 116 млрд рублей (+15,1 млрд к 2023 году), на соцполитику — 96 млрд рублей (+1,0 млрд), на здравоохранение — 40 млрд рублей (+1,5 млрд), на культуру — 4,5 млрд рублей (+0,5 млрд), на физкультуру и спорт — 5,2 млрд рублей (-4,7 млрд). До 32 млрд рублей увеличатся расходы на госаппарат. В частности, содержание губернатора вырастет с 0,7 млрд рублей в 2023 году до 0,9 млрд в 2024 году, заксобрания — с 0,8 до 0,9 млрд рублей, выборы президента обойдутся областной казне в 0,6 млрд рублей и так далее. Также «подорожает» нацбезопасность (гражданская оборона, защита от ЧС и другое) с 3,4 до 4,1 млрд рублей. Кроме того, с 38 до 52 млрд рублей увеличат размеры дотаций в экономику городов региона. При этом на 10 млрд рублей меньше (47 млрд) на 2024 год выделено на так называемую нацэкономику. То есть меньше денег потратят на лесное и водное хозяйство, транспорт, дороги, сельское хозяйство, рыболовство и так далее. Уменьшились расходы и на сферу ЖКХ — с 20,1 до 19,6 млрд рублей, а также на охрану окружающей среды с 0,8 до 0,7 млрд рублей. Обслуживание госдолга региона уменьшится с 4,9 до 3,7 млрд рублей. Также власти региона уменьшат расходы на свой пиар — с 0,7 до 0,6 млрд рублей. Кроме того, из бюджета будущего года исключили траты на мобилизацию. За документ проголосовали 38 депутатов, против — четверо. Финансовый документ принят — теперь его предстоит подписать губернатору Евгению Куйвашеву.