Путин объяснил, почему у Украины нет будущего

У Украины нет ничего собственного, поэтому у нее нет будущего. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Когда нет собственной базы: ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег собственных — ничего нет собственного. Тогда нет будущего», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео его заявления корреспондент опубликовал в своем telegram-канале.
Российский глава отметил, что в России промышленность набирает обороты. По его словам, в РФ начали больше производить. «Знаю, что еще не всего хватает», — добавил он.
Ранее Владимир Путин возмутился тем, что киевский режим объявил русских некоренной нацией в стране. Он назвал украинскую власть «обозревшей».
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