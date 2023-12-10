Путин объяснил, почему у Украины нет будущего

Путин: у Украины нет ничего собственного, поэтому у нее нет будущего

10 декабря 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что в РФ увеличилось производство Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Украины нет ничего собственного, поэтому у нее нет будущего. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «Когда нет собственной базы: ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег собственных — ничего нет собственного. Тогда нет будущего», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео его заявления корреспондент опубликовал в своем telegram-канале. Российский глава отметил, что в России промышленность набирает обороты. По его словам, в РФ начали больше производить. «Знаю, что еще не всего хватает», — добавил он. Ранее Владимир Путин возмутился тем, что киевский режим объявил русских некоренной нацией в стране. Он назвал украинскую власть «обозревшей».

У Украины нет ничего собственного, поэтому у нее нет будущего. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «Когда нет собственной базы: ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег собственных — ничего нет собственного. Тогда нет будущего», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео его заявления корреспондент опубликовал в своем telegram-канале. Российский глава отметил, что в России промышленность набирает обороты. По его словам, в РФ начали больше производить. «Знаю, что еще не всего хватает», — добавил он. Ранее Владимир Путин возмутился тем, что киевский режим объявил русских некоренной нацией в стране. Он назвал украинскую власть «обозревшей».