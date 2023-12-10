Путин объяснил, почему у Украины нет будущего

Путин: у Украины нет ничего собственного, поэтому у нее нет будущего
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что в РФ увеличилось производство Фото:

У Украины нет ничего собственного, поэтому у нее нет будущего. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Когда нет собственной базы: ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег собственных — ничего нет собственного. Тогда нет будущего», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео его заявления корреспондент опубликовал в своем telegram-канале.

Российский глава отметил, что в России промышленность набирает обороты. По его словам, в РФ начали больше производить. «Знаю, что еще не всего хватает», — добавил он.

Ранее Владимир Путин возмутился тем, что киевский режим объявил русских некоренной нацией в стране. Он назвал украинскую власть «обозревшей».

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У Украины нет ничего собственного, поэтому у нее нет будущего. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «Когда нет собственной базы: ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег собственных — ничего нет собственного. Тогда нет будущего», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео его заявления корреспондент опубликовал в своем telegram-канале. Российский глава отметил, что в России промышленность набирает обороты. По его словам, в РФ начали больше производить. «Знаю, что еще не всего хватает», — добавил он. Ранее Владимир Путин возмутился тем, что киевский режим объявил русских некоренной нацией в стране. Он назвал украинскую власть «обозревшей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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