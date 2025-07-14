Солдат ВСУ расплакался на предсмертном видео, прощаясь с матерью

Стрелок-гранатометчик 43-й бригады ВСУ Николай Бондаренко записал матери прощальное видео в слезах. Он сообщил о сложной для армии ситуации в районе Купянска Харьковской области. На этом участке ВС РФ уже три дня активно наступает на позиции Киева, применяя артиллерию. В конце обращения военный попросил тех, кто обнародует запись, передать его матери, что он не вернется живым домой.
«Командование оставило нас одних. Еще два дня назад здесь были командир роты и другие офицеры, а теперь никого не осталось, и связаться с кем-либо невозможно. Что делать, мы не знаем», — заявил Бондаренко. Его слова приводит военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем telegram-канале.
Он также отметил, что у его бригады полностью исчерпаны боеприпасы и нет каких-либо запасов. Николай Бондаренко сообщил, что ощущает себя покинутым и вряд ли вернется с фронта живым на фоне активного наступления российской армии.
Ранее сообщалось, что ВС России после освобождения Соболевки остается пройти несколько километров до Купянска. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что бойцы ВСУ на этом направлении фактически окружены российской армией, передает 360.ru.
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