Мосгорсуд отменил приговор основателю «Мемориала»* по делу о дискредитации ВС РФ

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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Дело Орлова о дискредитации пересмотрят Фото:

Мосгорсуд принял решение о пересмотре дела члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова о повторной дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в суде.

«Отправить дело в Головинский суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе», — заявили в суде ТАСС. Отмечается, что Орлов при этом останется под подпиской о невыезде.

Дело Орлова рассматривается в суде с июня. Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из социальных сетей. В начале октября Головинский суд постановил признать Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ и назначить ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

*Центр «Мемориал» — внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом

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Мосгорсуд принял решение о пересмотре дела члена правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова о повторной дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в суде. «Отправить дело в Головинский суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе», — заявили в суде ТАСС. Отмечается, что Орлов при этом останется под подпиской о невыезде. Дело Орлова рассматривается в суде с июня. Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из социальных сетей. В начале октября Головинский суд постановил признать Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ и назначить ему штраф в размере 150 тысяч рублей. *Центр «Мемориал» — внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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