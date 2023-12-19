19 декабря 2023

Челябинские сады оградят шумозащитой от трассы М-5 «Урал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
На М-5 установят шумозащитные экраны протяженностью 770 метров Фото:

СНТ «Любитель» (Миасс), старейшее в Челябинской области, оградят шумозащитными экранами от трассы М-5 «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Получено положительное заключение госэкспертизы на проект установки шумозащитных экранов на 1781 км М-5 „Урал“! Экраны будут установлены в пределах полосы отвода вблизи СНТ „Любитель“», — уточнили в Упрдоре.

Протяженность экранов составит 770 метров. Проект подготовили в кратчайшие сроки по просьбе садоводов. Большинство собственников участков — пенсионеры, просили обеспечить комфортное пребывание на садах.

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СНТ «Любитель» (Миасс), старейшее в Челябинской области, оградят шумозащитными экранами от трассы М-5 «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Получено положительное заключение госэкспертизы на проект установки шумозащитных экранов на 1781 км М-5 „Урал“! Экраны будут установлены в пределах полосы отвода вблизи СНТ „Любитель“», — уточнили в Упрдоре. Протяженность экранов составит 770 метров. Проект подготовили в кратчайшие сроки по просьбе садоводов. Большинство собственников участков — пенсионеры, просили обеспечить комфортное пребывание на садах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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