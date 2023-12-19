Челябинские сады оградят шумозащитой от трассы М-5 «Урал»

На М-5 установят шумозащитные экраны протяженностью 770 метров
СНТ «Любитель» (Миасс), старейшее в Челябинской области, оградят шумозащитными экранами от трассы М-5 «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Получено положительное заключение госэкспертизы на проект установки шумозащитных экранов на 1781 км М-5 „Урал“! Экраны будут установлены в пределах полосы отвода вблизи СНТ „Любитель“», — уточнили в Упрдоре.
Протяженность экранов составит 770 метров. Проект подготовили в кратчайшие сроки по просьбе садоводов. Большинство собственников участков — пенсионеры, просили обеспечить комфортное пребывание на садах.
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