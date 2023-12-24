24 декабря 2023
23 декабря 2023

Пермские ТЦ объявили график работы в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Продолжение работы магазина  H&M ТЦ Планета. Пермь, торговый центр, распродажа, шопинг, h&m, бутик, магазин одежды, покупательский ажиотаж, тц планета
В последний день года ТЦ закроются раньше обычного Фото:

Торговые центры Перми опубликовали режим работы на 31 декабря и новогодние праздники. В последний день года магазины планируют закрыться раньше, а 1 января откроются не все. URA.RU узнало в администрациях пермских моллов, как они будут работать в Новый год.

«31 декабря магазины в ТРЦ „Планета“ будут работать с 10:00 до 19:00. Посетить гипермаркет „Лента“ и кинотеатр „Синема Парк“ можно до 21:00. 1 января магазины откроются в 14:00, а гипермаркет и кинотеатр — в 10:00. Со 2 января ТРЦ работает в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета» корреспонденту агентства.

В ТРК «СпешиLove» рассказали, что 31 декабря покупки в гипермаркете «Ашан» можно сделать с 8:00, посетить кинотеатр и торговые галереи со спортивным центром «Мегалэнд» — с 10:00. Закроется торгово-развлекательный комплекс в 20:00. В первый день года попасть можно только в «Мегалэнд» — с 11:00 до 22:00. Со 2 января ТРК начнет работать как обычно.

Администрация ТРЦ «iMall Эспланада» в социальных сетях объявила, что торговые галереи 31 декабря закроются в 20:00, супермаркет «Перекресток» — в 21:00, последний сеанс в кинотеатре «Синема 5» состоится в 18:00. Раньше всех 1 января откроет двери кинотеатр. Сеанс состоится в 11:00. «Перекресток» начнет работать с 13:00, а сам ТРЦ с — 14:00. Далее ТРЦ будет работать по обычному графику.

Ранее URA.RU рассказывало, как будут работать в новогодние праздники пермские термы. В последний день декабря комплексы закроются раньше, а 1 января откроют двери в обед.

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Торговые центры Перми опубликовали режим работы на 31 декабря и новогодние праздники. В последний день года магазины планируют закрыться раньше, а 1 января откроются не все. URA.RU узнало в администрациях пермских моллов, как они будут работать в Новый год. «31 декабря магазины в ТРЦ „Планета“ будут работать с 10:00 до 19:00. Посетить гипермаркет „Лента“ и кинотеатр „Синема Парк“ можно до 21:00. 1 января магазины откроются в 14:00, а гипермаркет и кинотеатр — в 10:00. Со 2 января ТРЦ работает в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета» корреспонденту агентства. В ТРК «СпешиLove» рассказали, что 31 декабря покупки в гипермаркете «Ашан» можно сделать с 8:00, посетить кинотеатр и торговые галереи со спортивным центром «Мегалэнд» — с 10:00. Закроется торгово-развлекательный комплекс в 20:00. В первый день года попасть можно только в «Мегалэнд» — с 11:00 до 22:00. Со 2 января ТРК начнет работать как обычно. Администрация ТРЦ «iMall Эспланада» в социальных сетях объявила, что торговые галереи 31 декабря закроются в 20:00, супермаркет «Перекресток» — в 21:00, последний сеанс в кинотеатре «Синема 5» состоится в 18:00. Раньше всех 1 января откроет двери кинотеатр. Сеанс состоится в 11:00. «Перекресток» начнет работать с 13:00, а сам ТРЦ с — 14:00. Далее ТРЦ будет работать по обычному графику. Ранее URA.RU рассказывало, как будут работать в новогодние праздники пермские термы. В последний день декабря комплексы закроются раньше, а 1 января откроют двери в обед.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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