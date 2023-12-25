Челябинцы определили цели на 2024 год

25 декабря 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

В первую неделю 2024 года челябинцы планируют заняться образованием Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинцы определили цели на 2024 год. У жителей мегаполиса в декабре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 на 88% вырос интерес к учебе, на 62% к здоровью и спортивней подготовке, на 52% к ремонту квартир. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуг». «Судя по росту спроса на услуги специалистов, которые готовы браться за заказы в январе, челябинцы в первую очередь займутся профессиональной подготовкой — интерес к ней в этом месяце вырос на 88% по сравнению с прошлым. На втором и третьем месте — услуги тренеров по фитнесу и йоге (+62%) и услуги мастеров по ремонту (спрос вырос от 52% на услуги по штукатурным работам до 155% на специалистов по работе с изоляцией)», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, самый первый приоритет, который челябинцы уделили послепраздничной неделе — образование. Больше всего вырос интерес к профессиональной подготовке и к повышению навыков и квалификации — интерес на январский период к этим дисциплинам вырос на 88%. Среди других образовательных дисциплин, к которым вырос интерес в последний месяц декабря, — обучение в сфере красоты и здоровья. Спрос на учителей парикмахерскому мастерству, маникюру, массажу, наращиванию ресниц и другим бьюти-услугам вырос на 92%. Отдельным трендом стал рост спроса на репетиторов по школьным предметам, повысившийся на 39%. ЕГЭ и ОГЭ все ближе, и родители всерьез озаботились поиском репетиторов, чтобы в 2024 году без промедления начать подготовку к экзаменам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы определили цели на 2024 год. У жителей мегаполиса в декабре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 на 88% вырос интерес к учебе, на 62% к здоровью и спортивней подготовке, на 52% к ремонту квартир. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуг». «Судя по росту спроса на услуги специалистов, которые готовы браться за заказы в январе, челябинцы в первую очередь займутся профессиональной подготовкой — интерес к ней в этом месяце вырос на 88% по сравнению с прошлым. На втором и третьем месте — услуги тренеров по фитнесу и йоге (+62%) и услуги мастеров по ремонту (спрос вырос от 52% на услуги по штукатурным работам до 155% на специалистов по работе с изоляцией)», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, самый первый приоритет, который челябинцы уделили послепраздничной неделе — образование. Больше всего вырос интерес к профессиональной подготовке и к повышению навыков и квалификации — интерес на январский период к этим дисциплинам вырос на 88%. Среди других образовательных дисциплин, к которым вырос интерес в последний месяц декабря, — обучение в сфере красоты и здоровья. Спрос на учителей парикмахерскому мастерству, маникюру, массажу, наращиванию ресниц и другим бьюти-услугам вырос на 92%. Отдельным трендом стал рост спроса на репетиторов по школьным предметам, повысившийся на 39%. ЕГЭ и ОГЭ все ближе, и родители всерьез озаботились поиском репетиторов, чтобы в 2024 году без промедления начать подготовку к экзаменам.