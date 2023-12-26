Челябинский губернатор Текслер оценит муниципалитеты по выходу из снежной стихии

По словам губернатора, уборкой дорог занимается порядка 1200 единиц техники Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область

Снежная стихия, которая накрыла Челябинскую область отступает, но на ликвидацию последствий муниципалитетам нужно будет несколько дней. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На ликвидацию последствий такого крупного циклона потребуется несколько дней. Но впереди новогодние праздники и я прошу от всех вовлеченных служб максимальной отдачи. По итогу этой большой общей работы сделаем выводы» — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Как сообщил губернатор, снежный циклон, который накрыл почти все муниципалитеты в Челябинской области, сейчас отступает. Однако нельзя забывать, что еще остались снежные заносы, местами еще бушуют метели. В связи с этим где-то остаются ограничения на дорогах и в работе общественного транспорта.

Уборкой региональных и муниципальных дорог занимается порядка 1200 единиц техники. Глава региона призвал муниципальные власти и коммунальщиков усилить работу по уборке снега, в том числе на тротуарах и дворовых проездов. Также Алексей Текслер попросил максимальной отдачи в этом вопросе, пообещав сделать выводы по итогу выхода области из снежного плена.

Снежный циклон накрыл Челябинскую область в ночь на 25 декабря и продолжался до вечера 26 декабря. Автодороги перекрывали для движения транспорта, а экстренные службы перешли на усиленный режим работы. В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. В ночь на 27 декабря дорожники в городе вывели 239 единиц техники.