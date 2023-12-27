Жители села Новоалексеевское отправились помогать водителям, которые сутки стоят в пробке на трассе Екатеринбург — Пермь. Несмотря на то, что там сняты ограничения движения — их вводили из-за снегопада — на дороге до сих пор есть затор.
«Собрали самое необходимое: продукты, воду — все бесплатно, подходи и бери. В условиях суточной пробки действительно широкий жест. Не все герои ездят с мигалками», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Также к решению проблемы подключилось ГУ МЧС по Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, на дороге установлено два пункта обогрева — в них есть места отдыха, электричество для зарядки телефонов и горячий чай.
«Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, помощи гражданам в условиях снежных переметов и заносов на трассе к месту затора прибыли два снегохода специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. На месте затора организовано взаимодействие с представителями дорожных служб и ГИБДД», — пояснил руководитель пресс-службы Владимир Пургин.
О пробке на трассе в сторону Перми свердловчане рассказывал со вчерашнего дня — вино всему стал сильный снегопад. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта утром 27 декабря, ограничения сняли лишь днем.
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