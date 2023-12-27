Жители села носят еду людям, застрявшим в пробке под Екатеринбургом. Видео

27 декабря 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Затор пока не рассосался и водители вынуждены стоять на трассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители села Новоалексеевское отправились помогать водителям, которые сутки стоят в пробке на трассе Екатеринбург — Пермь. Несмотря на то, что там сняты ограничения движения — их вводили из-за снегопада — на дороге до сих пор есть затор. «Собрали самое необходимое: продукты, воду — все бесплатно, подходи и бери. В условиях суточной пробки действительно широкий жест. Не все герои ездят с мигалками», — пишет telegram-канал Ural Mash. Также к решению проблемы подключилось ГУ МЧС по Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, на дороге установлено два пункта обогрева — в них есть места отдыха, электричество для зарядки телефонов и горячий чай. «Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, помощи гражданам в условиях снежных переметов и заносов на трассе к месту затора прибыли два снегохода специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. На месте затора организовано взаимодействие с представителями дорожных служб и ГИБДД», — пояснил руководитель пресс-службы Владимир Пургин. О пробке на трассе в сторону Перми свердловчане рассказывал со вчерашнего дня — вино всему стал сильный снегопад. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта утром 27 декабря, ограничения сняли лишь днем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Новоалексеевское отправились помогать водителям, которые сутки стоят в пробке на трассе Екатеринбург — Пермь. Несмотря на то, что там сняты ограничения движения — их вводили из-за снегопада — на дороге до сих пор есть затор. «Собрали самое необходимое: продукты, воду — все бесплатно, подходи и бери. В условиях суточной пробки действительно широкий жест. Не все герои ездят с мигалками», — пишет telegram-канал Ural Mash. Также к решению проблемы подключилось ГУ МЧС по Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, на дороге установлено два пункта обогрева — в них есть места отдыха, электричество для зарядки телефонов и горячий чай. «Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, помощи гражданам в условиях снежных переметов и заносов на трассе к месту затора прибыли два снегохода специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. На месте затора организовано взаимодействие с представителями дорожных служб и ГИБДД», — пояснил руководитель пресс-службы Владимир Пургин. О пробке на трассе в сторону Перми свердловчане рассказывал со вчерашнего дня — вино всему стал сильный снегопад. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта утром 27 декабря, ограничения сняли лишь днем.