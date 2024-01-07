Звездный диетолог рассказала, как быстро прийти в форму после новогодних застолий

Маргарита Королева: голодание не всегда помогает похудеть после праздников

07 января 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Полезная еда поможет расстаться с лишними килограммами Фото: Илья Московец © URA.RU После новогодних праздников многие начинают винить себя в наборе лишних килограммов. Звездный диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как прийти в форму после обильных застолий и почему голодание не принесет желаемых результатов. «Если вы поставили цель вернуть прежние габариты после новогодних излишеств, нельзя отказываться от продуктов с полноценным белком. Голодание поможет с лишними килограммами, но здоровью только навредит. Существенно пострадает иммунитет, да и потерянные во время голода килограммы достаточно быстро возвращаются», — сообщила Королева в интервью «Известиям». Она рассказала, что работала с такими звездами как Николай Басков и Андрей Малахов. Диетолог отметила, что выбирать надо только низкокалорийные источники белка — нежирные виды рыбы, мяса, птицы и, при хорошей индивидуальной переносимости, творога. При этом важно отказаться от алкоголя и пересоленных продуктов. Также она порекомендовала не прибегать к модному интервальному голоданию. «А вот дробное питание с небольшими объемами на прием и низким их гликемическим индексом — пожалуйста. Причем исключительно до 19 часов. От четырех до шести приемов пищи в день, когда каждый прием пищи разгоняет обмен веществ и повышает метаболизм», — считает медик. Вместо изнуряющего голодания Королева предлагает в помощь один-два разгрузочных дня. По ее мнению, это не только поможет избавиться от набранных килограммов, но и нормализует процесс пищеварения, нарушенный обилием еды. Например, употребление приготовленного без соли риса как монопродукта в течении двух-трех дней даст результат минус 3 кг. Затем можно сделать еще пару разгрузочных дней с использованием отварного мяса птицы. По мнению врача, разгрузочная программа не должна ограничиваться только диетой. Посещение сауны и русской бани поможет улучшить эмоциональное состояние и физическую форму. Не стоит забывать и про физические нагрузки — пешие прогулки, пробежки, коньки, лыжи и посещение фитнес-клуба. Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург поведал, что в новогодние каникулы можно не только не набрать лишний вес, но и похудеть, поскольку атмосфера праздника способствует улучшению физической формы. По словам Гинзбурга, когда мы работаем — мы часто нервничаем и переедаем, а в праздники наступает спокойствие и умиротворение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После новогодних праздников многие начинают винить себя в наборе лишних килограммов. Звездный диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как прийти в форму после обильных застолий и почему голодание не принесет желаемых результатов. «Если вы поставили цель вернуть прежние габариты после новогодних излишеств, нельзя отказываться от продуктов с полноценным белком. Голодание поможет с лишними килограммами, но здоровью только навредит. Существенно пострадает иммунитет, да и потерянные во время голода килограммы достаточно быстро возвращаются», — сообщила Королева в интервью «Известиям». Она рассказала, что работала с такими звездами как Николай Басков и Андрей Малахов. Диетолог отметила, что выбирать надо только низкокалорийные источники белка — нежирные виды рыбы, мяса, птицы и, при хорошей индивидуальной переносимости, творога. При этом важно отказаться от алкоголя и пересоленных продуктов. Также она порекомендовала не прибегать к модному интервальному голоданию. «А вот дробное питание с небольшими объемами на прием и низким их гликемическим индексом — пожалуйста. Причем исключительно до 19 часов. От четырех до шести приемов пищи в день, когда каждый прием пищи разгоняет обмен веществ и повышает метаболизм», — считает медик. Вместо изнуряющего голодания Королева предлагает в помощь один-два разгрузочных дня. По ее мнению, это не только поможет избавиться от набранных килограммов, но и нормализует процесс пищеварения, нарушенный обилием еды. Например, употребление приготовленного без соли риса как монопродукта в течении двух-трех дней даст результат минус 3 кг. Затем можно сделать еще пару разгрузочных дней с использованием отварного мяса птицы. По мнению врача, разгрузочная программа не должна ограничиваться только диетой. Посещение сауны и русской бани поможет улучшить эмоциональное состояние и физическую форму. Не стоит забывать и про физические нагрузки — пешие прогулки, пробежки, коньки, лыжи и посещение фитнес-клуба. Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург поведал, что в новогодние каникулы можно не только не набрать лишний вес, но и похудеть, поскольку атмосфера праздника способствует улучшению физической формы. По словам Гинзбурга, когда мы работаем — мы часто нервничаем и переедаем, а в праздники наступает спокойствие и умиротворение.