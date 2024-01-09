В Челябинске отменили концерт звезды TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , amirchik, амирчик, батабаев амирхан
Отменен концерт Амирчика, который должен был состояться 16 февраля Фото:

В Челябинске отменен концерт 16 февраля звезды TikTok и музыкального исполнителя Амирхана Батабаева, известного как Amirchik. Об этом сообщается на портале городских зрелищных касс.

«Концерт Амирчика был запланирован на 16 февраля в Конгресс-холле Центра Международной торговли. Выступление отменяется», — указано на сервисе по продаже билетов.

Amirchik на платформе TikTok имеет 2,4 млн подписчиков. Получил известность благодаря исполнению каверов на известные песни. Сейчас 20-летний артист из Киргизии пишет свои песни и выступает с ними на концертах.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске отменен концерт 16 февраля звезды TikTok и музыкального исполнителя Амирхана Батабаева, известного как Amirchik. Об этом сообщается на портале городских зрелищных касс. «Концерт Амирчика был запланирован на 16 февраля в Конгресс-холле Центра Международной торговли. Выступление отменяется», — указано на сервисе по продаже билетов. Amirchik на платформе TikTok имеет 2,4 млн подписчиков. Получил известность благодаря исполнению каверов на известные песни. Сейчас 20-летний артист из Киргизии пишет свои песни и выступает с ними на концертах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...