В Челябинске отменили концерт звезды TikTok

09 января 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Отменен концерт Амирчика, который должен был состояться 16 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске отменен концерт 16 февраля звезды TikTok и музыкального исполнителя Амирхана Батабаева, известного как Amirchik. Об этом сообщается на портале городских зрелищных касс. «Концерт Амирчика был запланирован на 16 февраля в Конгресс-холле Центра Международной торговли. Выступление отменяется», — указано на сервисе по продаже билетов. Amirchik на платформе TikTok имеет 2,4 млн подписчиков. Получил известность благодаря исполнению каверов на известные песни. Сейчас 20-летний артист из Киргизии пишет свои песни и выступает с ними на концертах.

В Челябинске отменен концерт 16 февраля звезды TikTok и музыкального исполнителя Амирхана Батабаева, известного как Amirchik. Об этом сообщается на портале городских зрелищных касс. «Концерт Амирчика был запланирован на 16 февраля в Конгресс-холле Центра Международной торговли. Выступление отменяется», — указано на сервисе по продаже билетов. Amirchik на платформе TikTok имеет 2,4 млн подписчиков. Получил известность благодаря исполнению каверов на известные песни. Сейчас 20-летний артист из Киргизии пишет свои песни и выступает с ними на концертах.