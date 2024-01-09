В Челябинске отменили концерт звезды TikTok

Отменен концерт Амирчика, который должен был состояться 16 февраля
В Челябинске отменен концерт 16 февраля звезды TikTok и музыкального исполнителя Амирхана Батабаева, известного как Amirchik. Об этом сообщается на портале городских зрелищных касс.
«Концерт Амирчика был запланирован на 16 февраля в Конгресс-холле Центра Международной торговли. Выступление отменяется», — указано на сервисе по продаже билетов.
Amirchik на платформе TikTok имеет 2,4 млн подписчиков. Получил известность благодаря исполнению каверов на известные песни. Сейчас 20-летний артист из Киргизии пишет свои песни и выступает с ними на концертах.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.