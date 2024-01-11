Происшествия Пожары Пожарные остановили распространение огня при пожаре в цеху в Златоусте 12 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 + Пожарные локализовали возгорание в деревообрабатывающем цеху Фото: Илья Московец © URA.RU Пожарные расчеты остановили распространение огня при пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь пожара превысила 1,5 тысячи квадратных метров. «В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху. Его площадь составила 1 560 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар начался после 9 утра. Изначальная его площадь составляла 500 квадратных метров. Однако она постоянно росла. Огонь перекинулся на крышу примыкающего к цеху административно-бытового здания. Однако жертв удалось избежать. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха. Пожарные расчеты остановили распространение огня при пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь пожара превысила 1,5 тысячи квадратных метров. «В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху. Его площадь составила 1 560 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар начался после 9 утра. Изначальная его площадь составляла 500 квадратных метров. Однако она постоянно росла. Огонь перекинулся на крышу примыкающего к цеху административно-бытового здания. Однако жертв удалось избежать. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям