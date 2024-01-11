11 января 2024

Пожарные остановили распространение огня при пожаре в цеху в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Противопаводковые учения. Магнитогорск, мчс, снег, паводок, пожарный рукав, весна, пожарные
Пожарные локализовали возгорание в деревообрабатывающем цеху Фото:

Пожарные расчеты остановили распространение огня при пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь пожара превысила 1,5 тысячи квадратных метров.

«В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху. Его площадь составила 1 560 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар начался после 9 утра. Изначальная его площадь составляла 500 квадратных метров. Однако она постоянно росла. Огонь перекинулся на крышу примыкающего к цеху административно-бытового здания. Однако жертв удалось избежать. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха.

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Пожарные расчеты остановили распространение огня при пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь пожара превысила 1,5 тысячи квадратных метров. «В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху. Его площадь составила 1 560 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар начался после 9 утра. Изначальная его площадь составляла 500 квадратных метров. Однако она постоянно росла. Огонь перекинулся на крышу примыкающего к цеху административно-бытового здания. Однако жертв удалось избежать. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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