Пожарные остановили распространение огня при пожаре в цеху в Златоусте

Пожарные расчеты остановили распространение огня при пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь пожара превысила 1,5 тысячи квадратных метров.
«В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху. Его площадь составила 1 560 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар начался после 9 утра. Изначальная его площадь составляла 500 квадратных метров. Однако она постоянно росла. Огонь перекинулся на крышу примыкающего к цеху административно-бытового здания. Однако жертв удалось избежать. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха.
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