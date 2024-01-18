В Екатеринбурге в новом небоскребе владельца «Высоцкого» появится бассейн в три уровня. Фото

В Екатеринбурге изменили проект небоскреба владельца «Высоцкого»

18 января 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Небоскреб планируют возвести за три года Фото предоставлено Андреем Гавриловским В небоскребе «Парус», который появится в центре Екатеринбурга, будет трехуровневый бассейн и закрытая смотровая площадка. Также здание станет намного выше, чем планировалось изначально, рассказал URA.RU владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский. «В разрезах встанут бассейны в три уровня. На каждом этаже будут открытый и закрытый бассейны. Возможно, мы их свяжем горками, по которым люди будут скатываться с верхнего на нижний уровень. Также в „Парусе“ сделаем закрытую смотровую площадку, чтобы посетителям было комфортно и удобно смотреть панораму города при неблагоприятных погодных условиях», — объяснил бизнесмен. Также небоскреб вытянут вверх до 288 метров, хотя изначально речь шла о 237. Чтобы добиться такой высотности, придется получить соседний участок, где одна часть принадлежит МУГИСО, а другая — Росимуществу. Сейчас там находятся гаражи, которые планируют снести, а вместо это сделать закрытую теплую парковку с мойками. Новое здание будет соединяться с «Высоцким» стеклянным мостом.

В небоскребе «Парус», который появится в центре Екатеринбурга, будет трехуровневый бассейн и закрытая смотровая площадка. Также здание станет намного выше, чем планировалось изначально, рассказал URA.RU владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский. «В разрезах встанут бассейны в три уровня. На каждом этаже будут открытый и закрытый бассейны. Возможно, мы их свяжем горками, по которым люди будут скатываться с верхнего на нижний уровень. Также в „Парусе“ сделаем закрытую смотровую площадку, чтобы посетителям было комфортно и удобно смотреть панораму города при неблагоприятных погодных условиях», — объяснил бизнесмен. Также небоскреб вытянут вверх до 288 метров, хотя изначально речь шла о 237. Чтобы добиться такой высотности, придется получить соседний участок, где одна часть принадлежит МУГИСО, а другая — Росимуществу. Сейчас там находятся гаражи, которые планируют снести, а вместо это сделать закрытую теплую парковку с мойками. Новое здание будет соединяться с «Высоцким» стеклянным мостом.