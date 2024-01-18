В небоскребе «Парус», который появится в центре Екатеринбурга, будет трехуровневый бассейн и закрытая смотровая площадка. Также здание станет намного выше, чем планировалось изначально, рассказал URA.RU владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский.
«В разрезах встанут бассейны в три уровня. На каждом этаже будут открытый и закрытый бассейны. Возможно, мы их свяжем горками, по которым люди будут скатываться с верхнего на нижний уровень. Также в „Парусе“ сделаем закрытую смотровую площадку, чтобы посетителям было комфортно и удобно смотреть панораму города при неблагоприятных погодных условиях», — объяснил бизнесмен.
Также небоскреб вытянут вверх до 288 метров, хотя изначально речь шла о 237. Чтобы добиться такой высотности, придется получить соседний участок, где одна часть принадлежит МУГИСО, а другая — Росимуществу. Сейчас там находятся гаражи, которые планируют снести, а вместо это сделать закрытую теплую парковку с мойками. Новое здание будет соединяться с «Высоцким» стеклянным мостом.
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