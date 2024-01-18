18 января 2024

Американцы завершили провальный полет на Луну

Американский аппарат Peregrine завершил работу после неудачного полета на Луну
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Astrobotic потеряла связь с Peregrine, работа аппарата завершена Фото:

После несостоявшегося полета на Луну аппарат Peregrine (США) завершил работу. Об этом сообщила компания-производитель Astrobotic.

«Как и ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15.50 по восточному времени», — сообщила компания на своей странице в X. Планировалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли ориентировочно в 16.00 18 января по восточному времени (00:00 19 января по мск). Это удалось, но на четыре минуты позже.

Зонд Peregrine покинул Землю 8 января. Ожидалось, что 23 февраля он сядет ну Луну, чтобы доставить туда пять научных инструментов НАСА и другие вещи. В их числе были прах и образцы ДНК людей. Операцию организовала частная компания вопреки мнению коренных жителей США, согласно которому хоронить людей можно только на Земле.

Операция была свернута спустя несколько дней после запуска. Дело в том, что после старта поступили сообщения о проблемах в двигательной установке. Также индикаторы показывали утечку топлива, передает Life. Как писало украинское издание «Страна.ua», модуль с флагом Украины на борту сгорит в атмосфере Земли.

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После несостоявшегося полета на Луну аппарат Peregrine (США) завершил работу. Об этом сообщила компания-производитель Astrobotic. «Как и ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15.50 по восточному времени», — сообщила компания на своей странице в X. Планировалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли ориентировочно в 16.00 18 января по восточному времени (00:00 19 января по мск). Это удалось, но на четыре минуты позже. Зонд Peregrine покинул Землю 8 января. Ожидалось, что 23 февраля он сядет ну Луну, чтобы доставить туда пять научных инструментов НАСА и другие вещи. В их числе были прах и образцы ДНК людей. Операцию организовала частная компания вопреки мнению коренных жителей США, согласно которому хоронить людей можно только на Земле. Операция была свернута спустя несколько дней после запуска. Дело в том, что после старта поступили сообщения о проблемах в двигательной установке. Также индикаторы показывали утечку топлива, передает Life. Как писало украинское издание «Страна.ua», модуль с флагом Украины на борту сгорит в атмосфере Земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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