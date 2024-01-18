Американцы завершили провальный полет на Луну

Американский аппарат Peregrine завершил работу после неудачного полета на Луну

19 января 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Компания Astrobotic потеряла связь с Peregrine, работа аппарата завершена Фото: Александр Мамаев © URA.RU После несостоявшегося полета на Луну аппарат Peregrine (США) завершил работу. Об этом сообщила компания-производитель Astrobotic. «Как и ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15.50 по восточному времени», — сообщила компания на своей странице в X. Планировалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли ориентировочно в 16.00 18 января по восточному времени (00:00 19 января по мск). Это удалось, но на четыре минуты позже. Зонд Peregrine покинул Землю 8 января. Ожидалось, что 23 февраля он сядет ну Луну, чтобы доставить туда пять научных инструментов НАСА и другие вещи. В их числе были прах и образцы ДНК людей. Операцию организовала частная компания вопреки мнению коренных жителей США, согласно которому хоронить людей можно только на Земле. Операция была свернута спустя несколько дней после запуска. Дело в том, что после старта поступили сообщения о проблемах в двигательной установке. Также индикаторы показывали утечку топлива, передает Life . Как писало украинское издание «Страна.ua», модуль с флагом Украины на борту сгорит в атмосфере Земли.

После несостоявшегося полета на Луну аппарат Peregrine (США) завершил работу. Об этом сообщила компания-производитель Astrobotic. «Как и ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15.50 по восточному времени», — сообщила компания на своей странице в X. Планировалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли ориентировочно в 16.00 18 января по восточному времени (00:00 19 января по мск). Это удалось, но на четыре минуты позже. Зонд Peregrine покинул Землю 8 января. Ожидалось, что 23 февраля он сядет ну Луну, чтобы доставить туда пять научных инструментов НАСА и другие вещи. В их числе были прах и образцы ДНК людей. Операцию организовала частная компания вопреки мнению коренных жителей США, согласно которому хоронить людей можно только на Земле. Операция была свернута спустя несколько дней после запуска. Дело в том, что после старта поступили сообщения о проблемах в двигательной установке. Также индикаторы показывали утечку топлива, передает Life. Как писало украинское издание «Страна.ua», модуль с флагом Украины на борту сгорит в атмосфере Земли.