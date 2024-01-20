Волочкова запуталась в том, какого мужчину она хочет видеть рядом с собой

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Анастасия Волочкова на Неделе моды в кластере Домна. Екатеринбург, волочкова анастасия, модный показ, показ мод
Анастасия Волочкова мечтает о мужчине, с которым пройдет жизнь Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что мечтает о мужчине. Но не о любимом, так как он у нее уже есть, а о том, с кем она пройдет жизнь.

«Я мечтаю встретить того человека в своей жизни, с которым я эту жизнь пройду. То есть не просто вот знаете любимого человека, это все у меня в порядке, все это есть. А именно вот человека с которым будет связана моя жизнь», — сказала Волочкова, отвечая на вопрос, о чем она мечтает, передает Super.ru. Она добавила, что такой сильной женщине как она, встретить такого человека тяжело. Однако Волочкова верит, что он существует и они обязательно встретятся.

Ранее Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно.

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Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что мечтает о мужчине. Но не о любимом, так как он у нее уже есть, а о том, с кем она пройдет жизнь. «Я мечтаю встретить того человека в своей жизни, с которым я эту жизнь пройду. То есть не просто вот знаете любимого человека, это все у меня в порядке, все это есть. А именно вот человека с которым будет связана моя жизнь», — сказала Волочкова, отвечая на вопрос, о чем она мечтает, передает Super.ru. Она добавила, что такой сильной женщине как она, встретить такого человека тяжело. Однако Волочкова верит, что он существует и они обязательно встретятся. Ранее Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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