Волочкова запуталась в том, какого мужчину она хочет видеть рядом с собой

20 января 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова мечтает о мужчине, с которым пройдет жизнь Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что мечтает о мужчине. Но не о любимом, так как он у нее уже есть, а о том, с кем она пройдет жизнь. «Я мечтаю встретить того человека в своей жизни, с которым я эту жизнь пройду. То есть не просто вот знаете любимого человека, это все у меня в порядке, все это есть. А именно вот человека с которым будет связана моя жизнь», — сказала Волочкова, отвечая на вопрос, о чем она мечтает, передает Super.ru. Она добавила, что такой сильной женщине как она, встретить такого человека тяжело. Однако Волочкова верит, что он существует и они обязательно встретятся. Ранее Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно.

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что мечтает о мужчине. Но не о любимом, так как он у нее уже есть, а о том, с кем она пройдет жизнь. «Я мечтаю встретить того человека в своей жизни, с которым я эту жизнь пройду. То есть не просто вот знаете любимого человека, это все у меня в порядке, все это есть. А именно вот человека с которым будет связана моя жизнь», — сказала Волочкова, отвечая на вопрос, о чем она мечтает, передает Super.ru. Она добавила, что такой сильной женщине как она, встретить такого человека тяжело. Однако Волочкова верит, что он существует и они обязательно встретятся. Ранее Волочкова рассказала о том, как ее встретила толпа журналистов в аэропорту по ее возвращении из отпуска. Тогда ряд telegram-каналов сообщал, что артистка была в нетрезвом состоянии. Сама Волчкова заявила, что пыталась сделать реверанс, но получилось неудачно.