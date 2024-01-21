Times: у ВСУ заканчиваются люди, а качество подкреплений все ниже

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются военнослужащие, в то же время качество прибывающих подкреплений ухудшается. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на командира одной из бригад украинской армии.
«Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже», — сказал командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым. Его слова приводятся
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что в украинских войсках возник острый дефицит живой силы. Для того чтобы его восполнить необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. Зеленский также сообщал, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать еще сотни тысяч человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, советник украинского лидера Михаил Подоляк говорил, что у ВСУ существенная нехватка вооружений для ведения боевых действий.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.