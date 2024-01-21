Times: у ВСУ заканчиваются люди, а качество подкреплений все ниже

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, всу,  stock
У ВСУ заканчиваются военнослужащие Фото:
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются военнослужащие, в то же время качество прибывающих подкреплений ухудшается. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на командира одной из бригад украинской армии.

«Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже», — сказал командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым. Его слова приводятся в материале газеты.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что в украинских войсках возник острый дефицит живой силы. Для того чтобы его восполнить необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. Зеленский также сообщал, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать еще сотни тысяч человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, советник украинского лидера Михаил Подоляк говорил, что у ВСУ существенная нехватка вооружений для ведения боевых действий.

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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются военнослужащие, в то же время качество прибывающих подкреплений ухудшается. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на командира одной из бригад украинской армии. «Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже», — сказал командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым. Его слова приводятся в материале газеты. Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что в украинских войсках возник острый дефицит живой силы. Для того чтобы его восполнить необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. Зеленский также сообщал, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать еще сотни тысяч человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, советник украинского лидера Михаил Подоляк говорил, что у ВСУ существенная нехватка вооружений для ведения боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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