Times: у ВСУ заканчиваются люди, а качество подкреплений все ниже

21 января 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

У ВСУ заканчиваются военнослужащие Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются военнослужащие, в то же время качество прибывающих подкреплений ухудшается. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на командира одной из бригад украинской армии. «Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже», — сказал командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым. Его слова приводятся в материале газеты. Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что в украинских войсках возник острый дефицит живой силы. Для того чтобы его восполнить необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. Зеленский также сообщал, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать еще сотни тысяч человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, советник украинского лидера Михаил Подоляк говорил, что у ВСУ существенная нехватка вооружений для ведения боевых действий.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются военнослужащие, в то же время качество прибывающих подкреплений ухудшается. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на командира одной из бригад украинской армии. «Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже», — сказал командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым. Его слова приводятся в материале газеты. Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что в украинских войсках возник острый дефицит живой силы. Для того чтобы его восполнить необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. Зеленский также сообщал, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать еще сотни тысяч человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, советник украинского лидера Михаил Подоляк говорил, что у ВСУ существенная нехватка вооружений для ведения боевых действий.