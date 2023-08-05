В офисе Зеленского сообщили о существенном дефиците оружия у ВСУ

У ВСУ существенная нехватка вооружений для ведения боевых действий. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«[Оружия] не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его <…> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — сообщил Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом».
По его словам, Украина нуждается в большом количестве ракет и крупнокалиберных боеприпасов. Также существует нехватка оборудования для разминирования, но ключевым вопросом для ВСУ остается передача систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.
Ранее URA.RU сообщало о заявлении представителя офиса украинского президента о нехватке современного западного вооружения. Отсутствие достаточного количества зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не позволяет Украине защитить свои военные объекты.
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