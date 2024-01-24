Пермский губернатор дал новую установку министру культуры

На министерство культуры Пермского края возложили обязанности по патриотическому воспитанию граждан. Соответствующие изменения в Положение о министерстве внес губернатор Дмитрий Махонин.
«Положение о министерстве культуры Пермского края дополнить пунктом 3.5.37(3) следующего содержания: „в пределах своей компетенции участвует в реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края“», — говорится в постановлении правительства региона за подписью Махонина. Документ опубликован на сайте кабмина.
Ранее, как рассказывало URA.RU, Дмитрий Махонин назначил ответственными за патриотическое воспитание в регионе министерство образования и администрацию губернатора. Ведомства должны обеспечивать работу регионального центра военно-патриотического воспитания Пермского края «Авангард».
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