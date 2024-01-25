Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков наградили отличившихся полицейских. Это произошло утром 26 января на коллегии свердловского главка, участие в которой принял руководитель ГИБДД РФ генерал-лейтенант Михаил Черников, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП).
Кроме того, на мероприятии обсуждались вопросы укрепления правопорядка в Свердловской области. «В минувшем году мы продолжали решать задачи по повышению антитеррористической защищенности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением экстремистских настроений, обеспечению безопасности детей и подростков. <…> Наряду с традиционными выставками и форумами, нам предстоит принять Всемирные игры дружбы. Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой и качественной работой они пройдут безопасно для всех участников и гостей», — обратился Куйвашев к участникам мероприятиям.
По данным ДИП, Свердловская область остается одним из регионов с самым низким уровнем преступности в Уральском федеральном округе. «Снижение количества преступления зафиксировано и по итогам 2023 года», — добавили в ДИП.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков наградили отличившихся полицейских. Это произошло утром 26 января на коллегии свердловского главка, участие в которой принял руководитель ГИБДД РФ генерал-лейтенант Михаил Черников, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). Кроме того, на мероприятии обсуждались вопросы укрепления правопорядка в Свердловской области. «В минувшем году мы продолжали решать задачи по повышению антитеррористической защищенности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением экстремистских настроений, обеспечению безопасности детей и подростков. <…> Наряду с традиционными выставками и форумами, нам предстоит принять Всемирные игры дружбы. Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой и качественной работой они пройдут безопасно для всех участников и гостей», — обратился Куйвашев к участникам мероприятиям. По данным ДИП, Свердловская область остается одним из регионов с самым низким уровнем преступности в Уральском федеральном округе. «Снижение количества преступления зафиксировано и по итогам 2023 года», — добавили в ДИП. О визите Черникова в столицу Урала стало известно 10 января. По данным инсайдеров URA.RU, он прилетел в Екатеринбург вечером 25 января. Несмотря на дефицит кадров в свердловском гарнизоне, увольнений не ожидается.