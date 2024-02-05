Названа сумма выплаты за победу на II Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в Челябинске

Призеры II Всероссийской спартакиады в Челябинске получат по 350 тысяч рублей

Вознаграждение призеров не изменится по сравнению с летней Спартакиадой-2022, говорит Матыцин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Призеры II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, открытие, закрытие и часть соревнований которой пройдут в Челябинске, получат по 358 тысяч рублей, тренеры чемпионов — по 171 тысячи рублей. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Правительство России приняло итоговое решение по выплате призовых для российских спортсменов и тренеров… Вознаграждение призеров не изменится по сравнению с летней Спартакиадой 2022 года и составит 358 тысяч рублей за первое место, а 171 тысячу рублей получит тренер чемпиона», — рассказал Матыцин на пресс-конференции в ТАСС.

По словам шестикратной олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Лидии Скобликовой, для нее самой Спартакиада стала первой ступенькой в большой спорт. Трехкратный бронзовый призер Олимпийских зимних игр по биатлону Эдуард Латыпов отметил, что на данный момент Спартакиада — главный старт сезона, который соберет сильнейших спортсменов страны. «Отдельно рад, что в соревнованиях по биатлону примут участие члены сборной республики Беларусь», — поделился Латыпов.

Всероссийская спартакиада между субъектами России по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования состоятся в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, Красноярском и Краснодарском краях. Торжественные церемонии открытия и закрытия пройдет на арене «Трактор» в Челябинске. В соревнованиях примут участие около 2500 спортсменов, среди которых разыграют 107 комплектов наград.

Челябинская область примет зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» в Челябинске, ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. На церемонии открытия спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto.