Главный талисман Челябинской области — двугорбый верблюд — примерил спортивное снаряжение в честь Всероссийской Спартакиады. Открытки с талисманом Южного Урала нарисовала иллюстратор Яна Щербатова.
«Очаровательные открытки были созданы специально для гостей и атлетов главного зимнего старта», — говорится в сообщении telegram-канала «Спартакиада в Челябинской области», там же размещены все открытки. Коллекция называется «Из Челябинской области с любовью».
По задумке авторов проекта, гостей Спартакиады должны впечатлить заснеженные горные вершины и места проведения соревнований. Открытки помогут сохранить в памяти яркие эмоции о спортивном событии и красотах Южного Урала.
Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. На церемонии открытия спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto.
Главный талисман Челябинской области — двугорбый верблюд — примерил спортивное снаряжение в честь Всероссийской Спартакиады. Открытки с талисманом Южного Урала нарисовала иллюстратор Яна Щербатова. «Очаровательные открытки были созданы специально для гостей и атлетов главного зимнего старта», — говорится в сообщении telegram-канала «Спартакиада в Челябинской области», там же размещены все открытки. Коллекция называется «Из Челябинской области с любовью». По задумке авторов проекта, гостей Спартакиады должны впечатлить заснеженные горные вершины и места проведения соревнований. Открытки помогут сохранить в памяти яркие эмоции о спортивном событии и красотах Южного Урала. Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. На церемонии открытия спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto.