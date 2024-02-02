Развлечения Талисман Челябинской области встал на лыжи в честь Всероссийской Спартакиады. Фото 03 февраля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 + Открытки с талисманом Южного Урала нарисовала иллюстратор Яна Щербатова Фото: Илья Московец © URA.RU Главный талисман Челябинской области — двугорбый верблюд — примерил спортивное снаряжение в честь Всероссийской Спартакиады. Открытки с талисманом Южного Урала нарисовала иллюстратор Яна Щербатова. «Очаровательные открытки были созданы специально для гостей и атлетов главного зимнего старта», — говорится в сообщении telegram-канала «Спартакиада в Челябинской области», там же размещены все открытки. Коллекция называется «Из Челябинской области с любовью». По задумке авторов проекта, гостей Спартакиады должны впечатлить заснеженные горные вершины и места проведения соревнований. Открытки помогут сохранить в памяти яркие эмоции о спортивном событии и красотах Южного Урала. Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. На церемонии открытия спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto. Талисман ждет гостей https://t.me/spartakiada74/53?single Талисман ждет гостей https://t.me/spartakiada74/53?single Талисман ждет гостей https://t.me/spartakiada74/53?single Главный талисман Челябинской области — двугорбый верблюд — примерил спортивное снаряжение в честь Всероссийской Спартакиады. Открытки с талисманом Южного Урала нарисовала иллюстратор Яна Щербатова. «Очаровательные открытки были созданы специально для гостей и атлетов главного зимнего старта», — говорится в сообщении telegram-канала «Спартакиада в Челябинской области», там же размещены все открытки. Коллекция называется «Из Челябинской области с любовью». По задумке авторов проекта, гостей Спартакиады должны впечатлить заснеженные горные вершины и места проведения соревнований. Открытки помогут сохранить в памяти яркие эмоции о спортивном событии и красотах Южного Урала. Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. На церемонии открытия спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям