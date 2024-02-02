02 февраля 2024

Талисман Челябинской области встал на лыжи в честь Всероссийской Спартакиады. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер. Челябинск, символ, герб, челябинская область, флаги
Открытки с талисманом Южного Урала нарисовала иллюстратор Яна Щербатова Фото:

Главный талисман Челябинской области — двугорбый верблюд — примерил спортивное снаряжение в честь Всероссийской Спартакиады. Открытки с талисманом Южного Урала нарисовала иллюстратор Яна Щербатова.

«Очаровательные открытки были созданы специально для гостей и атлетов главного зимнего старта», — говорится в сообщении telegram-канала «Спартакиада в Челябинской области», там же размещены все открытки. Коллекция называется «Из Челябинской области с любовью».

По задумке авторов проекта, гостей Спартакиады должны впечатлить заснеженные горные вершины и места проведения соревнований. Открытки помогут сохранить в памяти яркие эмоции о спортивном событии и красотах Южного Урала.

Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. На церемонии открытия спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto.

Талисман ждет гостей
Талисман ждет гостей
Талисман ждет гостей
Талисман ждет гостей
Талисман ждет гостей
Талисман ждет гостей

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Главный талисман Челябинской области — двугорбый верблюд — примерил спортивное снаряжение в честь Всероссийской Спартакиады. Открытки с талисманом Южного Урала нарисовала иллюстратор Яна Щербатова. «Очаровательные открытки были созданы специально для гостей и атлетов главного зимнего старта», — говорится в сообщении telegram-канала «Спартакиада в Челябинской области», там же размещены все открытки. Коллекция называется «Из Челябинской области с любовью». По задумке авторов проекта, гостей Спартакиады должны впечатлить заснеженные горные вершины и места проведения соревнований. Открытки помогут сохранить в памяти яркие эмоции о спортивном событии и красотах Южного Урала. Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. На церемонии открытия спартакиады в Челябинске выступит певец Niletto.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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