В Копейске задержали вандала, разбившего стекла у десяти машин на парковке

07 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Мужчина разбивал стекла у авто и устраивал хаос в их салонах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) задержали местного жителя, разбившего стекла у десяти машин на парковке на улице Республиканской. Об этом URA.RU сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального главка МВД. «Оперативниками проведен комплекс необходимых мероприятий, в результате которых был установлен и задержан ранее судимый 44-летний мужчина, который причастен к порче имущества автомобилей в городе Копейске. Копейчанин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе главка. В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности мужчины. Имеется информация, что ранее он был судим за аналогичные преступления. Сообщения о разбитых машинах появилось в местных пабликах в соцсетях накануне. Как сообщали владельцы машин, после срабатывания автосигнализации они вышли на улицу, но вандалу удалось скрыться.

В Копейске (Челябинская область) задержали местного жителя, разбившего стекла у десяти машин на парковке на улице Республиканской. Об этом URA.RU сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального главка МВД. «Оперативниками проведен комплекс необходимых мероприятий, в результате которых был установлен и задержан ранее судимый 44-летний мужчина, который причастен к порче имущества автомобилей в городе Копейске. Копейчанин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе главка. В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности мужчины. Имеется информация, что ранее он был судим за аналогичные преступления. Сообщения о разбитых машинах появилось в местных пабликах в соцсетях накануне. Как сообщали владельцы машин, после срабатывания автосигнализации они вышли на улицу, но вандалу удалось скрыться.