В Копейске задержали вандала, разбившего стекла у десяти машин на парковке

В Копейске (Челябинская область) задержали местного жителя, разбившего стекла у десяти машин на парковке на улице Республиканской. Об этом URA.RU сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального главка МВД.
«Оперативниками проведен комплекс необходимых мероприятий, в результате которых был установлен и задержан ранее судимый 44-летний мужчина, который причастен к порче имущества автомобилей в городе Копейске. Копейчанин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе главка.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности мужчины. Имеется информация, что ранее он был судим за аналогичные преступления.
Сообщения о разбитых машинах появилось в местных пабликах в соцсетях накануне. Как сообщали владельцы машин, после срабатывания автосигнализации они вышли на улицу, но вандалу удалось скрыться.
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