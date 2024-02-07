В Копейске задержали вандала, разбившего стекла у десяти машин на парковке

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Мужчина разбивал стекла у авто и устраивал хаос в их салонах Фото:

В Копейске (Челябинская область) задержали местного жителя, разбившего стекла у десяти машин на парковке на улице Республиканской. Об этом URA.RU сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального главка МВД.

«Оперативниками проведен комплекс необходимых мероприятий, в результате которых был установлен и задержан ранее судимый 44-летний мужчина, который причастен к порче имущества автомобилей в городе Копейске. Копейчанин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе главка.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности мужчины. Имеется информация, что ранее он был судим за аналогичные преступления.

Сообщения о разбитых машинах появилось в местных пабликах в соцсетях накануне. Как сообщали владельцы машин, после срабатывания автосигнализации они вышли на улицу, но вандалу удалось скрыться.

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В Копейске (Челябинская область) задержали местного жителя, разбившего стекла у десяти машин на парковке на улице Республиканской. Об этом URA.RU сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального главка МВД. «Оперативниками проведен комплекс необходимых мероприятий, в результате которых был установлен и задержан ранее судимый 44-летний мужчина, который причастен к порче имущества автомобилей в городе Копейске. Копейчанин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе главка. В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности мужчины. Имеется информация, что ранее он был судим за аналогичные преступления. Сообщения о разбитых машинах появилось в местных пабликах в соцсетях накануне. Как сообщали владельцы машин, после срабатывания автосигнализации они вышли на улицу, но вандалу удалось скрыться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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