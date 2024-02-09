Челябинский губернатор Текслер уйдет на самоизоляцию перед приездом Путина

09 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Открыв биатлонные соревнования в Златоусте, Алексей Текслер перейдет на удаленный режим работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 февраля уйдет на самоизоляцию перед ожидаемым визитом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах. «Глава области перейдет на удаленный режим работы с вечера 10 февраля. Днем субботы он еще будет участвовать в мероприятиях, связанных с проведением Всероссийской спартакиады», — пояснил инсайдер. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев. Коллега Текслера — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже находится в самоизоляции. Челябинский губернатор 10 февраля вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным посетят соревнования по биатлону, которые пройдут в Златоусте. Ожидается, что Путин приедет в Челябинскую область 16 февраля, встретится с руководителями региона и посетит несколько предприятий. По одной из версий, он может отправиться в Челябинск из Екатеринбурга на автомобиле «Москвич».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 февраля уйдет на самоизоляцию перед ожидаемым визитом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах. «Глава области перейдет на удаленный режим работы с вечера 10 февраля. Днем субботы он еще будет участвовать в мероприятиях, связанных с проведением Всероссийской спартакиады», — пояснил инсайдер. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев. Коллега Текслера — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже находится в самоизоляции. Челябинский губернатор 10 февраля вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным посетят соревнования по биатлону, которые пройдут в Златоусте. Ожидается, что Путин приедет в Челябинскую область 16 февраля, встретится с руководителями региона и посетит несколько предприятий. По одной из версий, он может отправиться в Челябинск из Екатеринбурга на автомобиле «Москвич».