Челябинский губернатор Текслер уйдет на самоизоляцию перед приездом Путина

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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , медицинская маска, текслер алексей
Открыв биатлонные соревнования в Златоусте, Алексей Текслер перейдет на удаленный режим работы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 февраля уйдет на самоизоляцию перед ожидаемым визитом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах.

«Глава области перейдет на удаленный режим работы с вечера 10 февраля. Днем субботы он еще будет участвовать в мероприятиях, связанных с проведением Всероссийской спартакиады», — пояснил инсайдер. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.

Коллега Текслера — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже находится в самоизоляции. Челябинский губернатор 10 февраля вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным посетят соревнования по биатлону, которые пройдут в Златоусте.

Ожидается, что Путин приедет в Челябинскую область 16 февраля, встретится с руководителями региона и посетит несколько предприятий. По одной из версий, он может отправиться в Челябинск из Екатеринбурга на автомобиле «Москвич».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 февраля уйдет на самоизоляцию перед ожидаемым визитом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах. «Глава области перейдет на удаленный режим работы с вечера 10 февраля. Днем субботы он еще будет участвовать в мероприятиях, связанных с проведением Всероссийской спартакиады», — пояснил инсайдер. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев. Коллега Текслера — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже находится в самоизоляции. Челябинский губернатор 10 февраля вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным посетят соревнования по биатлону, которые пройдут в Златоусте. Ожидается, что Путин приедет в Челябинскую область 16 февраля, встретится с руководителями региона и посетит несколько предприятий. По одной из версий, он может отправиться в Челябинск из Екатеринбурга на автомобиле «Москвич».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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