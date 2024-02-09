Челябинский губернатор Текслер уйдет на самоизоляцию перед приездом Путина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 февраля уйдет на самоизоляцию перед ожидаемым визитом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в промышленных кругах.
«Глава области перейдет на удаленный режим работы с вечера 10 февраля. Днем субботы он еще будет участвовать в мероприятиях, связанных с проведением Всероссийской спартакиады», — пояснил инсайдер. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.
Коллега Текслера — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже находится в самоизоляции. Челябинский губернатор 10 февраля вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным посетят соревнования по биатлону, которые пройдут в Златоусте.
Ожидается, что Путин приедет в Челябинскую область 16 февраля, встретится с руководителями региона и посетит несколько предприятий. По одной из версий, он может отправиться в Челябинск из Екатеринбурга на автомобиле «Москвич».
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