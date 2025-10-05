Аэропорт Гонконга предупредил о задержках и отменах рейсов из-за тайфуна «Матмо»

Из-за циклона «Матмо» аэропорт Гонконга может отменить более 27 рейсов. Об этом сообщили в администрации аэропорта.
«Администрация Международного аэропорта Гонконга предупредила об отмене, а также о задержках авиарейсов из-за тайфуна „Матмо“, который прошел рядом с мегаполисом», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что панируется отмена 27 рейсов, а также могут быть задержаны 81 рейс.
Тайфун «Матмо» является 12-м циклоном, из-за которого была объявлена тревога в этом году. Отмечается, что это рекордный показатель.
Ранее, в июле, на Гонконг обрушился тайфун. В тот раз он нес название «Вифа». Отмечается, что также произошли массовые отмены авиарейсов и было объявлено штормовое предупреждение.
