Аэропорт Гонконга предупредил о задержках и отменах рейсов из-за тайфуна «Матмо»

Отменены 21 рейс и 81 задержаны, указано в сообщении
Отменены 21 рейс и 81 задержаны, указано в сообщении

Из-за циклона «Матмо» аэропорт Гонконга может отменить более 27 рейсов. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

«Администрация Международного аэропорта Гонконга предупредила об отмене, а также о задержках авиарейсов из-за тайфуна „Матмо“, который прошел рядом с мегаполисом», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что панируется отмена 27 рейсов, а также могут быть задержаны 81 рейс.

Тайфун «Матмо» является 12-м циклоном, из-за которого была объявлена тревога в этом году. Отмечается, что это рекордный показатель.

Ранее, в июле, на Гонконг обрушился тайфун. В тот раз он нес название «Вифа». Отмечается, что также произошли массовые отмены авиарейсов и было объявлено штормовое предупреждение.

