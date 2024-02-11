Пермского школьника, получившего удар ножом в живот, выписали из больницы

12 февраля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Подросток был доставлен в больницу в конце января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьника, получившего удар ножом в живот в пермской кадетской школе, выписали из больницы. Восьмиклассник проходил лечение в медучреждении с 24 января. «Школьника, которого ударили ножом в живот в пермской кадетской школе на Гашкова, выписали из больницы. В пресс-службе краевого минздрава не уточнили, когда конкретно это произошло. Там сослались на запрет распространения персональных данных», — сообщило издание Properm. ЧП в пермской кадетской школе №1 (Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова) произошло в конце января. Один из учащихся пронес на территорию школы сувенирный нож и ранил своего одноклассника в живот во время возникшего между ними конфликта. Пострадавший был отправлен в больницу, его состояние оценивали как средней степени тяжести. Его оппонент утверждал, что не хотел ранить сверстника, а собирался только припугнуть.

Школьника, получившего удар ножом в живот в пермской кадетской школе, выписали из больницы. Восьмиклассник проходил лечение в медучреждении с 24 января. «Школьника, которого ударили ножом в живот в пермской кадетской школе на Гашкова, выписали из больницы. В пресс-службе краевого минздрава не уточнили, когда конкретно это произошло. Там сослались на запрет распространения персональных данных», — сообщило издание Properm. ЧП в пермской кадетской школе №1 (Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова) произошло в конце января. Один из учащихся пронес на территорию школы сувенирный нож и ранил своего одноклассника в живот во время возникшего между ними конфликта. Пострадавший был отправлен в больницу, его состояние оценивали как средней степени тяжести. Его оппонент утверждал, что не хотел ранить сверстника, а собирался только припугнуть.