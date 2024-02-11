11 февраля 2024

Пермского школьника, получившего удар ножом в живот, выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, аптечка, медицина, скорая помощь
Подросток был доставлен в больницу в конце января Фото:

Школьника, получившего удар ножом в живот в пермской кадетской школе, выписали из больницы. Восьмиклассник проходил лечение в медучреждении с 24 января.

«Школьника, которого ударили ножом в живот в пермской кадетской школе на Гашкова, выписали из больницы. В пресс-службе краевого минздрава не уточнили, когда конкретно это произошло. Там сослались на запрет распространения персональных данных», — сообщило издание Properm.

ЧП в пермской кадетской школе №1 (Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова) произошло в конце января. Один из учащихся пронес на территорию школы сувенирный нож и ранил своего одноклассника в живот во время возникшего между ними конфликта. Пострадавший был отправлен в больницу, его состояние оценивали как средней степени тяжести. Его оппонент утверждал, что не хотел ранить сверстника, а собирался только припугнуть.

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Школьника, получившего удар ножом в живот в пермской кадетской школе, выписали из больницы. Восьмиклассник проходил лечение в медучреждении с 24 января. «Школьника, которого ударили ножом в живот в пермской кадетской школе на Гашкова, выписали из больницы. В пресс-службе краевого минздрава не уточнили, когда конкретно это произошло. Там сослались на запрет распространения персональных данных», — сообщило издание Properm. ЧП в пермской кадетской школе №1 (Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова) произошло в конце января. Один из учащихся пронес на территорию школы сувенирный нож и ранил своего одноклассника в живот во время возникшего между ними конфликта. Пострадавший был отправлен в больницу, его состояние оценивали как средней степени тяжести. Его оппонент утверждал, что не хотел ранить сверстника, а собирался только припугнуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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