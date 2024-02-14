Треть екатеринбуржцев предпочитают слушать аудиокниги вместо музыки

В Екатеринбурге треть жителей (36%) предпочитают слушать аудиокниги вместо музыки и подкастов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HiFi-стриминга «Звук».
«66% екатеринбуржцев в этом году стали чаще слушать аудиокниги. Из них 36% выбирают аудиокниги вместо музыки и подкастов. Еще 30% объясняют, что так экономят время, ведь можно параллельно заниматься другими делами, а 24% включают аудиокниги, чтобы отдохнуть от работы за компьютером», — говорится в сообщении.
Наиболее популярные у екатеринбуржцев жанры для прослушивания — научно-популярные книги о психологии и мотивации и научная литература (33%), фантастика (30%) и детективы (12%). В целом большинство екатеринбуржцев (68%) любят получать книги в качестве подарка. Но 35% из них рады книгам только от тех, кто знает их вкус.
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