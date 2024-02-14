14 февраля 2024

Треть екатеринбуржцев предпочитают слушать аудиокниги вместо музыки

© Служба новостей «URA.RU»
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«Электрические прогулки» проект Кристины Кубиш в рамках Уральской биеннале современного искусства. Екатеринбург, музыка, наушники, звуки города, администрация города, малыщук мария
Большинство екатеринбуржцев любят получать книги в подарок (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге треть жителей (36%) предпочитают слушать аудиокниги вместо музыки и подкастов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HiFi-стриминга «Звук».

«66% екатеринбуржцев в этом году стали чаще слушать аудиокниги. Из них 36% выбирают аудиокниги вместо музыки и подкастов. Еще 30% объясняют, что так экономят время, ведь можно параллельно заниматься другими делами, а 24% включают аудиокниги, чтобы отдохнуть от работы за компьютером», — говорится в сообщении.

Наиболее популярные у екатеринбуржцев жанры для прослушивания — научно-популярные книги о психологии и мотивации и научная литература (33%), фантастика (30%) и детективы (12%). В целом большинство екатеринбуржцев (68%) любят получать книги в качестве подарка. Но 35% из них рады книгам только от тех, кто знает их вкус.

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В Екатеринбурге треть жителей (36%) предпочитают слушать аудиокниги вместо музыки и подкастов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HiFi-стриминга «Звук». «66% екатеринбуржцев в этом году стали чаще слушать аудиокниги. Из них 36% выбирают аудиокниги вместо музыки и подкастов. Еще 30% объясняют, что так экономят время, ведь можно параллельно заниматься другими делами, а 24% включают аудиокниги, чтобы отдохнуть от работы за компьютером», — говорится в сообщении. Наиболее популярные у екатеринбуржцев жанры для прослушивания — научно-популярные книги о психологии и мотивации и научная литература (33%), фантастика (30%) и детективы (12%). В целом большинство екатеринбуржцев (68%) любят получать книги в качестве подарка. Но 35% из них рады книгам только от тех, кто знает их вкус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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